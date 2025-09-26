Getac представила V120 - захищений ноутбук, готовий до АІ-обчислень у польових умовах

26 сентября 2025 г., 15:35

ELKO Ukraine, офіційний дистрібьютор Getac Technology в Україні, повідомила, що вендор анонсував випуск ноутбука V120.





Зазначається, що пристрій, що базується на успішній моделі V110, розроблений для забезпечення висококласної продуктивності та надійності в найскладніших робочих умовах. Новинка орієнтована на фахівців у критично важливих галузях, включаючи оборону, автомобільну промисловість, громадську безпеку та комунальні послуги, які потребують надійного мобільного інструменту для широкого спектра завдань — від мобільного командного управління до збору та просунутого аналізу даних безпосередньо в полі.





Підкреслюється, що ноутбук V120 є еволюцією попереднього досвіду та повністю оновлений як зовні, так і всередині. Він отримав вдосконалений конвертований шарнір, що дозволяє пристрою функціонувати як планшет, відповідаючи мінливим потребам фахівців на передовій. В основі пристрою лежить процесор Intel Core Ultra 200H Series з інтегрованими графічними процесорами Intel Arc та технологією Intel Turbo Boost, що забезпечує ефективне АІ-прискорення та плавну багатозадачність у ресурсомістких додатках. Стандартна конфігурація включає 8 ГБ пам'яті DDR5 та 256 ГБ PCIe NVMe SSD, з можливістю розширення до 64 ГБ ОЗП та 2 ТБ SSD.





Щодо комунікаційних можливостей, V120 оснащений двома портами Thunderbolt 4 Type-C (з опцією додавання третього), а для високошвидкісного та надійного бездротового зв'язку інтегровані модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Для роботи у віддалених локаціях доступні додаткові опції, такі як виділений модуль GPS та підтримка 4G LTE/5G Sub-6 з функцією Dual SIM. Зручність використання значно покращено: збільшений та яскравіший 12,2-дюймовий дисплей LumiBond (1000 ніт) з технологією Smart Touch та захистом від сонячного світла підвищує видимість поза приміщеннями та в транспортних засобах. Тонші рамки та загалом більш тонкий форм-фактор підвищують портативність, а більший тачпад та вдосконалена 13-мегапіксельна основна камера забезпечують кращу ергономіку та вищу якість зображень і відеопотоку.





Для тривалої роботи у польових умовах V120 оснащений технологією гарячої заміни батарей (hot-swappable), що дозволяє користувачам безперешкодно змінювати акумулятори, не вимикаючи пристрій і не ризикуючи втратити дані. Додатково доступна опціональна батарея підвищеної ємності. Питання безпеки даних вирішено комплексно: V120 має стандартний набір інструментів, включно з TPM 2.0 та зчитувачем смарт-карток. Фронтальна камера обладнана механічною шторкою для додаткової конфіденційності, а опціональні заходи включають Intel vPro, RFID-зчитувач, сканер відбитків пальців та Windows Hello.





Новий ноутбук розроблений для роботи в суворих умовах та має сертифікацію MIL-STD-810H та IP66 (покращення порівняно з IP65 у V110), а також витримує падіння з висоти до 1,2 метра. Посилена амортизуюча технологія кутів мінімізує пошкодження, а широкий діапазон робочих температур від -29°C до 63°C та опціональні сертифікати ANSI/UL і захист від соляного туману ще більше підвищують його стійкість в екстремальних середовищах. При вазі лише 2,1 кг він легко переноситься та керується протягом тривалого часу, а численні аксесуари для кріплення в транспортних засобах та ремені підвищують його мобільність.





Директор із продуктових рішень Getac Чарлі Гіббс (Charlie Gibbs) підсумував, що V120 переосмислює концепцію захищеного ноутбука, перетворюючи польові пости та транспортні засоби на АІ-активовані хаби для аналітики та критично важливих дій.

