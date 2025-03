Acer додала у лінійку Chromebook сім моделей

Acer розширила лінійку пристроїв Chromebook, випустивши шість нових потужних ноутбуків Chromebook Plus, а також планшет-трансформер Chromebook Detachable.

Зазначається, що у всі нові пристрої - Acer Chromebook Plus та Acer Chromebook Plus Enterprise - інтегровано технологію штучного інтелекту Google. Вони працюють удвічі швидше, мають більше пам’яті та місткіше сховище, аніж пристрої попереднього покоління.

Дисплеї WUXGA зі співвідношенням сторін 16:10, яскравістю 300 нітів і антибліковим покриттям забезпечують чітке зображення навіть за яскравого освітлення, а додаткові сенсорні екрани спрощують навігацію та підвищують зручність користування.

Ноутбуки Acer Chromebook Plus пропонують низку таких удосконалень, як клавіша Quick Insert, додатковий сенсорний екран, клавіатура з підсвічуванням, технологія 4G LTE, вбудований датчик сканування відбитків пальців, два порти USB 3.2 Type-C 2-го покоління та ще два порти USB 3.2 Type A 1-го покоління, а також порт HDMI. Кожну модель оснащено модулем пам’яті LPDDR5X обсягом до 16 ГБ та SSD-диском з інтерфейсом NVMe ємністю до 512 ГБ.

Нові Chromebook із підтримкою Wi-Fi 7 забезпечують підвищену швидкість з’єднання (до 5,8 Гбіт/с), надзвичайно низький рівень затримок (до 2 мс) та багатоканальне підключення для надійнішого та стабільнішого бездротового зв’язку.

Кожна модель відповідає вимогам військового стандарту міцності MIL-STD-810H і підтримує функцію швидкого заряджання.

Усі моделі оснащено системою з трьох мікрофонів із передовою технологією формування спрямованого сигналу. Порівняно з пристроями, що мають два мікрофони, ця конфігурація забезпечує чітке передавання голосу та мінімізує фоновий шум, покращуючи якість зв’язку під час відеовикликів. До того ж у пристроях використовуються технологія DTS Audio та рішення Acer TNR, які забезпечують високу якість зображення навіть за недостатнього освітлення завдяки інтелектуальному виявленню та діагностиці пікселів із шумом. А вбудовані інструменти для відеовикликів на базі штучного інтелекту Google автоматично покращують різкість і яскравість зображення, усувають шуми та розмивають тло, а також дають змогу одним натисканням вимкнути мікрофон і камеру для додаткового захисту конфіденційності та комфорту.

Acer Chromebook Plus 514, оснащений новітнім процесором Intel Core 3 N355, 14-дюймовим дисплеєм WUXGA та вебкамерою FHD, забезпечує швидку та ефективну роботу над кількома завданнями водночас. Завдяки цьому ви зможете легко впоратися з вимогливим проєктами та організувати динамічний і оптимізований робочий процес.

Acer Chromebook Plus 516 функціонує на базі процесора Intel Core 7, має 16- дюймовий дисплей WUXGA, вбудований штучний інтелект Google і вебкамеру FHD.

Acer Chromebook Plus 514 оснащено процесором Intel Core 7, 14-дюймовим дисплеєм WUXGA, вебкамерою QHD та акумулятором, здатним тримати заряд до 17 годин.

З будь-яким Acer Chromebook Plus користувач отримає 12-місячну підписку на Gemini Advanced, 2 ТБ хмарного сховища, а також доступ до Gemini у Gmail, Docs та інших сервісах у межах плану Google One AI Premium.

Моделі Chromebook Plus також пропонують функцію керування пристроями для бізнесу .

Acer Chromebook Plus Enterprise 514 оснащено процесором Intel Core 3 N355 і 14- дюймовим дисплеєм WUXGA для пришвидшення робочих процесів. Цей ноутбук важить усього 1,4 кг, має тонкий корпус (до 18 мм), вебкамеру FHD та вбудовану технологію штучного інтелекту від Google.

Acer Chromebook Plus Enterprise 516 працює на базі процесора Intel Core 7, має 16-дюймовий дисплей WUXGA та вебкамеру QHD. Завдяки надійній конструкції та передовим технологіям підключення пристрій завжди готовий до виконання найрізноманітніших завдань у будь-яких умовах.

Acer Chromebook Plus Enterprise 514 оснащено процесором Intel Core 7, 14- дюймовим дисплеєм WUXGA та вебкамерою QHD. Він створений для максимальної продуктивності та безперебійного зв’язку в дорозі.

Усі моделі Enterprise сертифіковані за стандартом TCO 10.0 і мають сертифікат EPEAT Gold.

Ультрапортативний планшет-трансформер Acer Chromebook Tab 311 завдяки місткому акумулятору та високій продуктивності, як вказує виробник, гарантує ефективне виконання завдань протягом усього дня.

Стабільну та продуктивну роботу Acer Chromebook Tab 311 забезпечує процесор MediaTek Kompanio 520. Ємність сховища планшета може сягати 128 ГБ, а обсяг оперативної пам’яті LPDDR4X - 8 ГБ. Окрім того є слот для карток пам’яті MicroSD ємністю до 2 ТБ. Завдяки такому набору компонентів планшет-трансформер легко впорається із широким спектром ресурсомістких завдань. Пристрій оснащено дисплеєм на основі IPS-матриці з діагоналлю 10,95 дюйма, роздільною здатністю WUXGA (1920 × 1200) і сенсорною панеллю з технологією In-Cell. Екран із частотою оновлення 60 Гц здатен відтворювати яскраві зображення.

Acer Chromebook Tab 311 Detachable надійде до продажу в липні за ціною 329 євро. Модель Acer Chromebook Plus 514 із процесором Intel Core 3 N355 можна буде придбати в Україні в липні за ціною від 21 999 грн., Acer Chromebook Plus 516 - відповідно у червні і від 22 999 грн., Acer Chromebook Plus 514 - від 26 599 грн., Acer Chromebook Plus Enterprise 514 - від 33 499 грн., Acer Chromebook Plus Enterprise 514 - від 31 199 грн. - Acer Chromebook Plus Enterprise 516 - від 32 099 грн.