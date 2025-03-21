За три роки українці 663 тис. рази скористалися чатботом єВорог

21 марта 2025 г., 14:35

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У березні 2022 року Мінцифра запустила чатбот єВорог – інструмент, який дає змогу громадянам повідомляти Силам оборони про пересування ворожої техніки та окупантів. За три роки українці 663 тис. разів скористалися чатботом і стали очима Сил оборони. Уся інформація з єВорога надходить у систему ситуаційної обізнаності DELTA Міноборони – на рівні з даними від розвідників, супутників та БпЛА.

Більшість повідомлень у єВорог надсилають з тимчасово окупованих територій – Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. У 2024 році користувачі чатбота найчастіше повідомляли про: особовий склад ворога – 14%; опорні пункти – 12%; танки – 10%; дрони – 10%; БТР – 9%; БМП – 8%; літаки та гелікоптери – 7%; РСЗВ – 5%; артилерію – 4%; РЕБ – 3%; інше – 18%. Також на прохання ЗСУ народна розвідка майже одразу допомогла знайти 33 системи управління зв’язком окупанта – Редут-2УС.

єВорог розробили з нуля буквально за тиждень. Уже в перші дні повномасштабної війни українці масово ділилися в соцмережах фото та відео ворожої техніки, чим наражали себе на небезпеку. Тому команда Мінцифри й створила єВорог – захищений канал звʼязку між людьми та військовими з авторизацією через Дію.

Серед користувачів є й справжні рекордсмени – один із них надіслав 347 повідомлень. Українець вів текстову трансляцію в режимі реального часу: повідомляв про пересування колон техніки, записував дати, час і напрямки руху, чим допоміг військовим аналітикам відстежувати логістику ворога.

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