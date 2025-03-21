Nvidia купує за 320 млн дол. Gretel, розробника платформи для генерування синтетичних даних

21 марта 2025 г., 12:25

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Видання Wired повідомило, що Nvidia придбала Gretel Labs, стартап, який розробляє платформу, яка допомагає розробникам і організаціям генерувати штучні набори даних для використання в моделях штучного інтелекту.

Мова йде начебто про те, що Nvidia заплатила за Gretel біля 320 мільйонів доларів.

Стартап був заснований у 2019 році Алексом Вотсоном (Alex Watson), Джоном Майерсом (John Myers) та Алі ом (Ali Golshan) з метою розробки платформи, яка дозволяє організаціям генерувати реалістичні набори даних із збереженням конфіденційності для додатків АІ та машинного навчання. Платформа використовує передові генеративні моделі для створення штучних даних, які зберігають статистичні властивості реальних наборів даних, забезпечуючи при цьому конфіденційність даних.

Платформа Gretel підтримує різні типи даних, включаючи структуровані табличні дані, дані часових рядів і неструктурований текст, що дозволяє компаніям безпечно ділитися, аналізувати і розробляти моделі AI, не розкриваючи конфіденційну або власницьку інформацію.

Компанія також пропонує інтерфейс прикладного програмування, який дозволяє інтегруватися в існуючі робочі процеси, що дає змогу розробникам генерувати та налаштовувати синтетичні набори даних на вимогу. Користувачі також можуть точно налаштувати баланс між достовірністю даних та їх анонімізацією, керуючись при цьому вбудованими засобами контролю конфіденційності.

Окрім генерації даних, Gretel підтримує робочі процеси трансформації та доповнення, які дозволяють користувачам покращувати, фільтрувати та змінювати форму наборів даних відповідно до конкретних випадків використання.

На момент придбання Gretel залучила 65,5 мільйонів доларів за три раунди, включаючи раунд у розмірі 50 мільйонів доларів у 2021 році. Серед інвесторів компанії - Anthos Capital LP, Greylock, Moonshots Capital, S32 та Village Global LP.

Аналітики зазначають, що рішення Nvidia придбати Gretel узгоджується з її стратегією щодо посилення розвитку AI шляхом вирішення проблем дефіциту даних і конфіденційності.

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