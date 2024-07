9 новинок модельного ряду ноутбуків Acer Swift стали доступні в Україні

24 июля 2024 г., 14:25

За заявою Acer, в Україні розпочато продажі дев’яти нових мобільних комп’ютерів сімейства Swift.



Acer Swift Edge 16 з діагоналлю 16 дюймів поєднує витончений металевий корпус з надміцного сплаву та мінімальну вагу — 1,23 кг. Шасі Swift Edge 16 (SFE16-44) вміщує 8-ядерний процесор AMD Ryzen з графічним ядром Radeon, до 32 ГБ ОЗП DDR5 та SSD до 2 ТБ для зберігання даних офлайн. Ноутбук оснащений OLED-дисплеєм True Black 500 3.2 К (3200х2000) з частотою оновлення 120 Гц та охопленням 100% колірного простору DCI-P3. Висока контрастність 1 000 000:1 та пікова яскравість 500 ніт, що засвідчена сертифікатом VESA DisplayHDR, забезпечують бездоганне відтворення зображень та відтінків. Завдяки безпековому процесору Microsoft Pluton апаратний захист персональних даних сягає нового рівня. Зчитувач відбитків пальців й функція Windows Hello пропонують безпечний біометричний доступ до пристрою. Швидкісні інтерфейси на кшталт двох портів USB 4 та модуля Wi-Fi 7 у поєднанні з вебкамерою 1440р з ШІ гарантують непересічний досвід використання пристрою.



Компактні мобільні комп’ютери Acer Swift Go 14 (SFG14-73T) з діагоналлю 14 дюймів також доступні у 16-дюймовому формфакторі Swift Go 16 (SFG16-72) відрізняються поєднанням невеликої ваги металевого корпусу (від 1,25 кг) та новітніх процесорів до Intel Core Ultra 9 включно з графікою ARC Graphics. Моделі Swift Go 14 (SFG14-63) на платформі AMD використовують процесори Ryzen серії 8040. Конфігурації передбачають до 32 ГБ ОЗП та сховище місткістю до 1 ТБ. Дисплейні опції представлені як класичними IPS Full HD 14 дюймів, так і високочіткими панелями OLED WQXGA+. Поєднання продуктивності та тривалого часу роботи від батареї (до 15 год) забезпечує користувачів усім необхідним для виконання різноманітних завдань, як-от навчання, розваг чи створення контенту, зокрема за допомогою різноманітних сервісів на базі ШІ. Варіанти оснащення передбачають підсвічування клавіатури, сканер відбитків, два порти USB 4 Type-C та сучасний швидкісний модуль Wi-Fi 6.



Новинки Acer Swift X 14 (SFX14-72G) пропонують користувачам максимальну потужність процесора Intel Core Ultra 7, що доповнена продуктивним дискретним відеоадаптером рівня до NVIDIA GeForce RTX 4070, до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та SSD на 1 ТБ в тонкому корпусі вагою 1,5 кг. Дисплей OLED 2.8 К (2880х1800) з діагоналлю 14,5 дюймів з частотою 120 Гц та охопленням 100% палітри DCI-P3 підійде для редагування контенту й ігор. Swift X 14 оптимізований для роботи з ШІ, зокрема на клавіатурі з підсвічуванням наявна виділена клавіша Copilot. Сучасне оснащення містить чотири порти USB, два з яких є USB 4 Type-C, сканер відбитків, швидкісні бездротові інтерфейси Wi-Fi 6E та Bluetooth LE, порт HDMI та зчитувач карток MicroSD.



Зазначено, новинки модельного ряду Acer Swift пристосовані для виконання завдань, що пов’язані з запуском та роботою ШІ. Зокрема, низка технологій, що засновані на ШІ, створює новий досвід роботи з пристроєм. Вебкамера та масив з мікрофонів використовує ШІ для покращення якості зображення, фільтрації шумів, розмиття фону тощо. ШІ-функції Acer PurifiedView та Acer PurifiedVoice 2.0 стануть у пригоді під час потокових трансляцій, відеоконференцій або ж командних ігор. Новинки обладнані сенсорною панеллю OceanGlass, що за тактильними враженнями нагадує скляну, однак виготовлена з переробленого океанічного пластику та має вологозахисні властивості.



Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.002) — від 42 299 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.005) — від 49 399 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.004) — від 51 499 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-73T (NX.KSMEU.002) — від 53 899 грн.

Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — від 53 999 грн.

Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — від 55 697 грн.

Acer Swift Edge 16 SFE16-44 (NX.KTDEU.003) — від 62 699 грн.

Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR7EU.003) — від 80 999 грн.

Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR8EU.003) — від 86 499 грн.

