Дохід Zoom за квартал зріс дохід зріс на 3%, до 1,14 млрд дол.

23 августа 2023 г., 11:35

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Компанія Zoom Video Communications опублікувала результати за другий квартал.

Повідомляється про чистий прибуток у розмірі 182 млн дол. за квартал, що більше, ніж роком раніше - 45,7 млн дол.

Тим часом дохід зріс на 3%, до 1,14 млрд дол, що трохи випередило прогноз аналітиків у 1,12 млрд дол.

Як відмічать експерти, результати обнадійливі, але очевидно, що Zoom зростає набагато повільніше, ніж кілька років тому, в розпал пандемії COVID-19. Тоді, коли віддалена робота була в зеніті, Zoom вражаюче зростав, а дохід збільшився майже в п'ять разів.

Сьогодні зростання Zoom значно сповільнилося. Керівництво компанії повідомило, що квартал завершено з приблизно 218 100 корпоративними клієнтами, що лише на 1% більше, ніж 215 900 клієнтів наприкінці першого кварталу.

Що стосується наступного кварталу, то прогнози Zoom були дещо змішаними: компанія прогнозує прибуток від $1,07 до $1,09 при виторзі від 1,115 до 1,120 млрд дол. Хоча Уолл-стріт очікує прибутку лише в розмірі $1,03 на акцію, її цільовий показник продажів вищий - 1,13 млрд дол.

Однак, Zoom, схоже, вважає, що його довгострокові перспективи набагато кращі, оскільки керівництво підвищило свій річний прогноз. Тепер компанія прогнозує прибуток від $4,63 до $4,67 на акцію при продажах від 4,485 млрд до 4,495 млрд дол. у 2024 фінансовому році.

Це набагато вище початкового прогнозу, який становив лише $4,25-4,31 на акцію і 4,465-4,485 млрд дол. виторгу. Це також вище, ніж річні цілі Уолл-стріт - $4,30 прибутку і 4,49 млрд дол. продажів.

Засновник та головний виконавчий директор Zoom Ерік Юань (Eric Yuan) під час пресбрифінгу зосередився на останніх розробках компанії в галузі штучного інтелекту. Юань заявив, що, на відміну від деяких конкурентів Zoom, компанія не буде встановлювати шалені ціни на нові функції штучного інтелекту. За його словами, компанія має намір додати можливості штучного інтелекту до вже існуючих програмних продуктів Zoom.

Однією з перших пропозицій компанії є ZoomIQ, яка дозволяє організаторам чатів створювати згенеровані штучним інтелектом підсумки зустрічей після їх завершення. Він сказав аналітикам, що це ще не все, додавши, що компанія має агресивну дорожню карту щодо функцій штучного інтелекту, які допоможуть підприємствам працювати розумніше та краще обслуговувати своїх клієнтів. "Всі ці генеративні функції AI можуть зробити платформу не тільки більш привабливою, але й більш цінною", - додав він.

Окрім AI, Zoom також покладає великі надії на свій бізнес з розробки програмного забезпечення для контакт-центрів, який поки що залишається невеликим, але стрімко зростає. За словами представників компанії, зараз цей бізнес налічує понад 500 клієнтів.

Zoom швидко розробила і запустила своє програмне забезпечення для контакт-центрів минулого року після того, як зазнав невдачі в багатомільярдній спробі придбати конкуруючу компанію Five9. Фінансовий директор Zoom Келлі Стекельберг (Kelly Steckelberg), що компанія швидко розвивається в цій сфері, тому що його ціни "дуже руйнівні".

Результати кварталу компанії перевершили очікування аналітиків, що призвело до зростання її акцій приблизно на 4%.

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