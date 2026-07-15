Samsung представила технологію Flex Titanium, яка виведе складані екрани на новий рівень

15 июля 2026 г., 16:35

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Компанія Samsung Electronics офіційно презентувала нову технологію Flex Titanium, розроблену для наступного покоління складаних смартфонів серії Galaxy. Спираючись на досвід створення семи поколінь гнучких пристроїв, виробник повністю переробив структуру екрана, щоб забезпечити міцність, зменшити помітність складки на місці згину та зробити дисплей тоншим.



В основі Flex Titanium лежить поєднання двох титанових елементів: надтонкої плівки з титанового сплаву та опорної титанової пластини.



«Сила Samsung у сегменті складаних пристроїв полягає у здатності пов'язувати потреби користувачів із нашими технологіями, які приносять реальну користь у повсякденному житті. Створюючи нове покоління Galaxy Fold, ми спиралися на роки досліджень, щоб запропонувати інноваційний екран із винятковою якістю зображення», - заявив Сонхун Мун (Sunghoon Moon), віцепрезидент та керівник відділу апаратних розробок Mobile R&D Office у Samsung Electronics.



Титан відомий своєю надзвичайною міцністю та стійкістю - його використовують у супутникових антенах та колесах марсоходів. Проте через високу жорсткість інтегрувати цей метал у надтонку та гнучку структуру екрана смартфона було надзвичайно складно. Інженери Samsung розв'язали цю проблему, розділивши титановий захист на два рівні.



Плівка з титанового сплаву (Titanium-alloy film) розташована безпосередньо під OLED-панеллю та підтримує її зсередини. Вона забезпечує у 20 разів більшу механічну жорсткість, ніж традиційні полімерні плівки. Завдяки високоточному методу катання її товщину вдалося зменшити до однієї третини товщини людської волосини, що зробило сам дисплейний модуль значно тоншим.



Титанова пластина (Titanium plate) - міцна і гнучка опорна конструкція, розташована в самому низу дисплейного пирога. Завдяки застосуванню технології прецизійної перфорації (створення мікроскопічних отворів у зоні згину), пластина зберігає гнучкість для багаторазового складання, але водночас створює жорстку та стабільну підтримку екрана у розгорнутому стані, усуваючи будь-який повітряний люз.



Окрім покращення фізичної міцності, новий дисплей отримав оновлену архітектуру з високою щільністю пікселів та органічні матеріали наступного покоління. Це дозволило досягти яскравого та деталізованого зображення за суттєвого зниження енергоспоживання екрана.



«Впровадивши складні мікроскопічні отвори в гнучкій частині титанової пластини, ми успішно поєднали високу еластичність із міцністю матеріалу. Поєднання цієї архітектури з новими енергоефективними органічними матеріалами значно посилить конкурентоспроможність наших майбутніх складаних пристроїв Galaxy», - додав Кьон Джін Ю (Kyung-Jin Yoo), керівник команди розробки мобільних дисплеїв у Samsung Display.



Нова технологія Flex Titanium дебютує в майбутніх гнучких смартфонах Galaxy. Усі технічні деталі та перші комерційні пристрої компанія обіцяє розкрити на найближчій презентації Galaxy Unpacked.

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