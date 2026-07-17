SpaceX випустила нове покоління супутникових тарілок Starlink V5

17 июля 2026 г., 9:35

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Компанія SpaceX офіційно представила супутниковий комплект нового покоління - Starlink V5 Standard. Нова домашня антена розроблена для забезпечення стабільного та високошвидкісного інтернету, отримавши кардинально оновлений дизайн.



Головними перевагами п'ятої генерації пристрою стали надкомпактні габарити, суттєве зниження ваги та значно вища енергоефективність порівняно з попередньою моделлю Starlink V4.



Серед ключових покращень Starlink V5 слід зазначити енергоефективність. Так середнє енергоспоживання термінала знизилося майже вдвічі й тепер становить 35–50 Вт (проти 75–100 Вт у моделі V4). Це робить його рішенням для автономних систем, які живляться від сонячних панелей або акумуляторів.



Вага самої тарілки зменшилася на 62% з 2,9 кг до рекордних 1,1 кг. За своїми розмірами вона наблизилася до портативної версії Starlink Mini, проте призначена виключно для стаціонарного домашнього використання.



Попри малу вагу, антена здатна витримувати пориви вітру швидкістю до 265 км/год (тоді як ліміт V4 становив 96 км/год). Така стійкість раніше була доступна лише в преміальних та значно дорожчих морських комплектах.



Нове обладнання здатне забезпечувати швидкість передачі даних до 375+ Мбіт/с. Цього із запасом вистачає для безперебійного стрімінгу у форматі 4K, онлайн-ігор, відеодзвінків та одночасної роботи десятків пристроїв у домі. До комплекту V5 також за замовчуванням входить компактний роутер Router Mini та спеціальний адаптер для кріплення на щоглу або трубу.



Наразі комплекти нового покоління доступні для замовлення лише в окремих регіонах. У міру нарощування темпів виробництва на заводах SpaceX, географія доступності Starlink V5 буде поступово розширюватися.

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