Omdia: ринок смартфонів Китаю скоротився на 2% у ІІ кв. - Huawei та Apple протистоять загальному падінню

21 июля 2026 г., 13:35

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Поставки смартфонів у материковому Китаї в другому кварталі 2026 року скоротилися на 2% у річному обчисленні, склавши 66,1 млн одиниць. Згідно з остаточним звітом дослідницької компанії Omdia, падіння китайського ринку виявилося м'якшим за глобальний тренд, де поставки просіли на 4%. Головним чинником тиску на галузь залишається стрімке подорожчання модулів пам'яті, що спровокувало глибоку поляризацію ринку: компанії з сильним портфелем преміальних продуктів зміцнюють свої позиції, тоді як бюджетний сегмент зазнає найбільших втрат.





Лідером ринку за підсумками кварталу стала компанія Huawei, яка збільшила свою частку до 23%. Успіху бренду сприяла виважена цінова політика, високий попит на нові моделі, включаючи Pura X Max та Enjoy 90 Pro Max, а також глибока інтеграція з внутрішніми китайськими ланцюжками постачання, що захистила компанію від стрибків вартості компонентів. Друге місце посіла Apple із показником 12,4 млн відвантажених пристроїв та часткою ринку 19%. Для американської корпорації це стало рекордним результатом другого кварталу за весь час присутності в материковому Китаї, чому сприяло утримання стабільних цін на iPhone на тлі подорожчання продукції конкурентів.





Решта провідних Android-виробників продемонструвала високу операційну стійкість у складних умовах. OPPO (включаючи бренди OnePlus та realme) посіла третє місце з 10,6 млн відвантажених смартфонів (16% ринку). vivo розмістилася на четвертій позиції з показником 10,5 млн одиниць. А Xiaomi замкнула п'ятірку лідерів, поставивши 8,2 млн пристроїв - 12% ринку.





За прогнозами Omdia, через тривалий тиск цін на напівпровідникову пам'ять загальні поставки смартфонів у Китаї за підсумками всього 2026 року скоротяться на 6%. Водночас аналітики відзначають зміщення фокусу конкуренції в бік штучного інтелекту. Бренд HONOR вже впроваджує агентну операційну систему, а ZTE та ByteDance поглиблюють співпрацю для створення AI-смартфонів. AI-агенти поступово перетворюються з окремих функцій на системні можливості OS, здатні виконувати наскрізні завдання та взаємодіяти з різними додатками.





«У відповідь на зростання витрат на пам'ять вендори ухвалили стратегії, узгоджені з їхнім позиціонуванням, портфелем та бізнес-операціями, що призвело до розходження в короткострокових показниках поставок, - зазначив провідний аналітик Omdia Хейден Хоу (Hayden Hou). - Стійкий попит, чітке позиціонування та диференційований користувацький досвід залишаться критичними важелями для збереження конкурентних переваг». Своєю чергою старший аналітик Omdia Лукас Чжун (Lucas Zhong) підкреслив, що «боротьба на ринку AI-смартфонів виходить за межі апаратних специфікацій та розміру моделей у площину системних можливостей, екосистемної інтеграції та персоналізації на рівні користувача».





Підсумки другого кварталу 2026 року чітко ілюструють, що глобальна дефіцитна криза чипів пам'яті перекроює ландшафт мобільної індустрії. Виробники пристроїв масового сегмента опинилися у пастці: вони змушені або підвищувати роздрібні ціни, відлякуючи чутливих до витрат покупців, або знижувати власну маржинальність. У цих умовах перемагають бренди з високим рівнем лояльності та сильним преміум-сегментом — такі як Apple та Huawei, які мають достатню фінансову подушку, щоб амортизувати зростання собівартості та утримувати роздрібні цінники на стабільному рівні.





Успіх Huawei додатково демонструє ефективність стратегії суверенізації технологічного сектору Китаю. Орієнтація на локальних постачальників компонентів та власний R&D дозволила компанії мінімізувати залежність від коливань світового ринку DRAM та NAND-пам'яті, забезпечивши стабільні поставки як флагманських, так і базових лінійок.





Водночас зміщення акценту на інтеграцію автономних AI-агентів на рівні операційної системи свідчить про початок нової фази технологічної гонки. Оскільки класичне нарощування апаратних характеристик (обсягу RAM чи частоти процесора) стає занадто дорогим через кризу компонентів, вендори шукають додану вартість у програмному забезпеченні. Перехід від простих AI-функцій до глибокої міжпрограмної автоматизації завдань стає головним аргументом для переконання споживачів оновити свій смартфон у 2026–2027 роках.

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