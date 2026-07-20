 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Литва продовжує поставки в Україну життєво важливого енергетичного обладнання

20 июля 2026 г., 10:25
Протягом останніх двох місяців зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго Литва поставила в Україну життєво важливе енергетичне обладнання, яке допомагає українським енергетичним компаніям відновлювати пошкоджену внаслідок російських обстрілів інфраструктуру.

Завдяки литовському оператору системи передачі електроенергії Litgrid Україна отримала високовольтне обладнання, зокрема роз'єднувачі, автоматичні вимикачі, трансформатори струму, обмежувачі перенапруги, ізолятори та силові трансформатори.

Компанія AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) поставила силові трансформатори для операторів системи розподілу.

Ігналінська атомна електростанція надала електричні шафи, розподільні пристрої та інше промислове обладнання, а група компаній Ignitis Gamyba — електродвигуни.

Поставлене обладнання вже надійшло до енергетичних компаній та комунальних підприємств у Волинській, Київській, Харківській, Сумській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській та Черкаській областях.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  