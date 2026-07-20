Литва продовжує поставки в Україну життєво важливого енергетичного обладнання

20 июля 2026 г., 10:25

Протягом останніх двох місяців зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго Литва поставила в Україну життєво важливе енергетичне обладнання, яке допомагає українським енергетичним компаніям відновлювати пошкоджену внаслідок російських обстрілів інфраструктуру.





Завдяки литовському оператору системи передачі електроенергії Litgrid Україна отримала високовольтне обладнання, зокрема роз'єднувачі, автоматичні вимикачі, трансформатори струму, обмежувачі перенапруги, ізолятори та силові трансформатори.





Компанія AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) поставила силові трансформатори для операторів системи розподілу.





Ігналінська атомна електростанція надала електричні шафи, розподільні пристрої та інше промислове обладнання, а група компаній Ignitis Gamyba — електродвигуни.





Поставлене обладнання вже надійшло до енергетичних компаній та комунальних підприємств у Волинській, Київській, Харківській, Сумській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській та Черкаській областях.

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