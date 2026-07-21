ДТЕК і Octopus Energy витратять на сонячні та акумуляторні проєкти 100 млн євро.

21 июля 2026 г., 12:25

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ДТЕК та Octopus Energy Group, найбільший постачальник енергії у Великій Британії, оголосили про створення спільного підприємства для підтримки фінансування проєкту RISE. Мова йде про ініціативу в 100 мільйонів євро щодо впровадження енергоефективних сонячних та акумуляторних систем на дахах по всій Україні.





Як зазначається, Ініціатива дає українським підприємствам та державним організаціям можливість виробляти електроенергію та зберігати її.





Відтоді як концепція була вперше анонсована у червні 2025 року, ДТЕК і Octopus запустили продукт через роздрібний підрозділ ДТЕК, в межах бренду YASNO. Інсталяції інтегрують систему управління акумуляторами Kraken від Octopus Energy — що знизить рахунки за електроенергію, надаючи клієнтам енергію для скорочення споживання у години пік і продажу надлишку енергії назад у мережу. Спільне підприємство встановлює обладнання без початкових витрат, перш ніж клієнт зможе взяти на нього право після закінчення 10-річного контракту.





Угода відкриває шлях для ДТЕК і Octopus Energy для забезпечення довгострокового фінансування масштабного впровадження проєкту. Octopus і ДТЕК ведуть переговори з кількома фінансовими установами щодо фінансування проєкту. Обидві компанії володітимуть акціями RISE.





«Зміцнення партнерства з Octopus Energy створює платформу для масштабування нашого проєкту протягом наступних п'яти років і залучення інвестицій, необхідних для довгострокового успіху. Майбутнє енергетики України залежить від більш розподілених, гнучких і більш стійких систем. Хоча багато хто досі вважає Україну ризиком, наші партнери з Octopus справедливо бачать можливість побудувати сильнішу енергетичну систему, чого можна досягти через інновації та партнерство», зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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