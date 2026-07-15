Найбільше податків 2025 року сплатили резиденти Дія.City з Києва та області – 24,3 млрд грн

15 июля 2026 г., 17:35

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє, що резиденти спеціального правового та податкового простору для технологічних бізнесів Дія.City у 2025 році вони сплатили до державного й місцевих бюджетів 34,6 млрд грн податків. Найбільше надходжень забезпечили компанії з Києва та області – загалом 24,3 млрд грн. А до пʼятірки лідерів за сплатою податків увійшли також Львівська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

Сьогодні Дія.City об’єднує близько 4500 компаній, у яких працюють більш як 187 тис. спеціалістів. Спеціальний простір було запущено в лютому 2022 року. Від початку його роботи резиденти вже сплатили близько 90 млрд грн податків.

Для резидентів Дія.City доступні: сприятливі податкові умови; гнучкі форми співпраці з фахівцями; інструменти для залучення венчурних інвестицій; можливості для побудови прозорої корпоративної структури компанії; гарантії захисту інтелектуальної власності.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

+11

голос Tweet