IBM представила можливості генеративного AI watsonx для прискорення модернізації додатків мейнфреймів

Компанія IBM оголосила про випуск watsonx Code Assistant for Z – нового генеративного продукту з підтримкою штучного інтелекту, який дозволить прискорити переведення COBOL на Java на платформі IBM Z та підвищити продуктивність праці розробників на цій платформі. Продукт стане загальнодоступним у IV кварталі 2023 року та покликаний прискорити модернізацію додатків мовою COBOL. Попередній показ Watsonx Code Assistant for Z відбудеться під час TechXchange, головного технічного навчального заходу IBM у Лас-Вегасі, 11-13 вересня.



Watsonx Code Assistant for Z - це новий додаток до сімейства продуктів watsonx Code Assistant, поряд з IBM watsonx Code Assistant для Red Hat Ansible Lightspeed, випуск якого запланований на кінець цього року. Ці рішення працюватимуть на базі моделі коду IBM watsonx.ai, яка знатиме 115 мов кодування, навчившись на 1,5 трлн токенів. За 20 млрд параметрів вона стане однією з найбільших генеративних моделей на базі AI для автоматизації коду. Згодом портфель продуктів watsonx Code Assistant буде розширюватися коштом інших мов програмування, що дозволить збільшити час отримання прибутку при модернізації та розв'язувати проблеми кваліфікації розробників.



Watsonx Code Assistant for Z розробляється для того, щоб допомогти підприємствам використовувати генеративний штучний інтелект та автоматизовані інструменти для прискорення модернізації додатків для мейнфреймів, зберігаючи при цьому продуктивність, безпеку та відмовостійкість IBM Z.



Мова обробки даних COBOL підтримує безліч життєво важливих ділових та операційних процесів в організаціях по всьому світу. При масштабуванні використання watsonx Code Assistant for Z у порівнянні з іншими підходами може полегшити розробникам вибіркову та поступову трансформацію бізнес-сервісів COBOL у високоякісний Java-код, причому потенційними кандидатами на цільову модернізацію з часом можуть стати мільярди рядків коду COBOL. Генеративний AI допоможе розробникам швидше оцінювати, оновлювати, перевіряти та тестувати потрібний код, що дозволить їм ефективніше модернізувати великі додатки та зосередитись на більш важливих завданнях.



IBM розробляє ці можливості таким чином, щоб забезпечити інструментарій кожного етапу модернізації. Передбачається, що до складу рішення увійде інструмент інвентаризації та аналізу Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) компанії IBM. Після ADDI основні етапи модернізації включають рефакторинг бізнес-сервісів мовою COBOL, перетворення коду COBOL на код Java з оптимізованим дизайном та перевірку отриманих результатів, у тому числі з використанням можливостей автоматизованого тестування.



Потенційні переваги для клієнтів включають:



- Прискорення розробки коду та підвищення продуктивності праці розробників протягом усього життєвого циклу модернізації додатків.

- Управління загальною вартістю, складністю та ризиками ініціатив щодо модернізації додатків, включаючи переклад та оптимізацію коду на платформі IBM Z.

- Розширення доступу до ширшого кола ІТ-фахівців та прискорення процесу впровадження розробників.

- Досягнення високої якості та простоти супроводу коду шляхом кастомізації моделей та застосування найкращих практик.



"Співпраця з IBM є важливим елементом нашого прагнення використовувати генеративні інтерфейси штучного інтелекту, щоб кинути виклик застарілим підходам і досягти суттєвого підвищення продуктивності, а також оновити наші рішення для ринків капіталу", - сказав Роджер Буркхардт, технічний директор з ринків капіталу та мистецтв Broadridge Financial. "Ми отримали відмінну реакцію клієнтів на наші інвестиції в генеративний AI, і нас інтригує можливість продовжити зусилля, використовуючи IBM watsonx Code Assistant for Z для роботи з ширшим спектром платформ".



Згідно з новим дослідженням Інституту вартості бізнесу IBM, у найближчі два роки організації будуть використовувати наявні активи мейнфреймів, а не створювати свої програми з нуля. Водночас як показало дослідження, проблемою номер один для цих організацій є брак ресурсів та навичок.



"Залучаючи можливості генеративного AI за допомогою watsonx до нових сфер застосування, ми плануємо досягти реального прогресу для наших клієнтів", - заявив Карім Юсуф, доктор філософії, старший віцепрезидент з управління продуктами та зростання IBM Software. "IBM розробляє watsonx Code Assistant для Z, щоб використовувати цілеспрямований та оптимізований підхід. Він створений для швидкого та точного перетворення коду, оптимізованого для IBM Z, прискорення виходу на ринок та розширення пулу фахівців. Це допоможе удосконалити програми та додати нові можливості при збереженні продуктивності, відмовостійкості та безпеки, властивих IBM Z".



Сьогодні є безліч підходів до модернізації додатків. Деякі з них включають переписування всього коду програм на Java або перенесення всього в публічну хмару, що може призвести до втрати можливостей, що становлять основу ціннісної пропозиції IBM Z, і не дозволить досягти очікуваного зниження витрат. Інструменти, що перетворюють програми COBOL на синтаксис Java, можуть створювати код, який важко підтримувати і який може бути невпізнанним для Java-розробника. Генеративний штучний інтелект багатообіцяльний, проте наявна технологія часткового перезапису за допомогою штучного інтелекту не підтримує COBOL і не оптимізує Java-код під конкретне завдання.



Результатний Java-код, який отримується за допомогою watsonx Code Assistant for Z, буде об'єктноорієнтованим. IBM проєктує це рішення таким чином, щоб воно було оптимізовано для взаємодії з іншими програмами COBOL, CICS, IMS, DB2 та іншими середовищами виконання z/OS. Java on Z оптимізована за продуктивністю порівняно з аналогічною x86-платформою.



Згідно зі звітом Gartner за 2023 рік, "до 2028 року поєднання людей та асистентів зі штучним інтелектом, які працюють у тандемі, може скоротити час виконання завдань кодування на 30%". У звіті також йдеться, що "використання інструментів генерації коду за допомогою AI не замінює процесів забезпечення якості (QA) та контролю безпеки, які необхідні розробникам для надійної та безпечної розробки продуктів, а також для зниження успадкованих ризиків від використання генеративних методів для коду".



Захист конфіденційних даних та інтелектуальної власності замовника має вирішальне значення при впровадженні генеративного AI. Компанія IBM протягом десятиліть дотримується основних принципів, що базуються на принципах довіри та прозорості. Платформа watsonx, заснована на цих принципах, дозволяє підприємствам використовувати свої власні довірені дані та інтелектуальну власність для створення спеціалізованих рішень у галузі штучного інтелекту.



Крім того, IBM Consulting надає глибоку експертизу в галузі модернізації програм IBM Z, орієнтовану на клієнтів, які використовують цю платформу в таких ключових галузях, як банківська справа, страхування, охорона здоров'я та державне управління. Ці спеціалізовані консультанти допоможуть клієнтам визначити, які галузі додатків необхідно модернізувати, щоб оптимізувати потенційні переваги watsonx Code Assistant для Z.

