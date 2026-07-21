Microsoft інвестує мільярди доларів у розширення європейської AI-інфраструктури стартапу Mistral

21 июля 2026 г., 17:25

0

Tweet

Корпорація Microsoft уклала багатомільярдну угоду з французьким AI-стартапом Mistral щодо фінансування обчислювальної інфраструктури компанії в Європі та розширення дистрибуції її технологій через хмарну платформу США.





Як повідомляє агентство Reuters, у межах партнерства клієнти Microsoft Azure зможуть розробляти програмне забезпечення безпосередньо на базі дата-центрів Mistral у Франції. Це забезпечить Microsoft додатковими потужностями в регіоні, а європейським компаніям із регульованих галузей надасть альтернативу контрольованій зі США інфраструктурі.





У межах розширення співпраці паризька лабораторія додала свої нові моделі Medium 3.5 та OCR 4 до конструктора додатків Microsoft Foundry, а версія Medium 3.5 також стала доступною в сервісі Microsoft Copilot Studio. Окрім цього, корпоративні клієнти з автономними дата-центрами, які використовують сервіси Microsoft через Azure Local, отримають можливість запускати відкриті моделі Mistral локально, що дозволяє створювати власні розробки без передачі даних за межі внутрішнього контуру.





Причиною прискорення переговорів стало зростання попиту на так званий «суверенний АІ» у Європі, особливо після того, як минулого місяця США тимчасово призупинили зовнішній доступ до двох передових моделей американської компанії Anthropic.





Президент Microsoft Бред Сміт (Brad Smith) підтвердив, що нова угода не передбачає купівлі додаткової фінансової частки в Mistral. При цьому, як вказує Reuters, генеральний директор французького стартапу Артюр Менш (Arthur Mensch) відмовився коментувати інформацію про залучення 3 млрд євро інвестицій за оцінки компанії у 20 млрд євро.





Наразі Mistral ставить за мету розгорнути 1 гігават обчислювальних потужностей до 2030 року.





«Розміщуючи моделі Mistral на Azure Local та на власних обчислювальних потужностях Mistral, ми можемо об'єднати американські та європейські технології у спосіб, який забезпечує безперервний та гарантований доступ», зауважив Бред Сміт. Зі свого боку Артюр Менш підкреслив, що угода демонструє, як обидві компанії «працюють разом над подоланням розриву в інфраструктурній сфері в Європі».





Багатомільярдна угода між Microsoft та Mistral ілюструє вимушений компроміс між прагненням Європи до технологічного суверенітету та її жорсткою залежністю від американського хмарного капіталу. Політика «суверенного АІ» має на меті захистити чутливі дані європейських підприємств і державних установ від потенційних блокувань чи регуляторного тиску з боку США, яскравим прикладом якого стало нещодавнє обмеження доступу до моделей Anthropic. Проте самостійно створити конкурентну інфраструктуру європейські лабораторії наразі не здатні через дефіцит обчислювальних ресурсів та капіталу.





Для Microsoft ця угода є стратегічним кроком для збереження частки ринку в Європейському Союзі в умовах посилення місцевого законодавства щодо захисту даних. Надаючи європейським клієнтам можливість використовувати французькі дата-центри Mistral та відкриті моделі через Azure Local, американський технологічний гігант формально виконує вимоги щодо суверенітету даних, одночасно прив'язуючи європейський бізнес до своєї екосистеми.





Водночас повне відокремлення європейського AI-сектору від США залишається малоймовірним. Навіть при розбудові дата-центрів у Франції для досягнення цільової потужності в 1 гігават стартап Mistral продовжує критично залежати від американського апаратного забезпечення - насамперед чипів Nvidia. Таким чином, гібридна модель, де європейські алгоритми працюють на американському залізі під управлінням спільних хмарних систем, наразі залишається єдиним можливим сценарієм розвитку штучного інтелекту в регіоні.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet