Економічний та антикорупційний ефект від цифровізації держустанов за два роки перевищив 16,3 млрд грн

23 августа 2023 г., 12:35

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У червні уряд створив «Міжвідомчу робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів» (МРГ), яку очолили віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова «Національного агентства з питань запобігання корупції» (НАЗК) Олександр Новіков. Під час першого засідання МРГ презентовано результати виконання заходів у сфері цифровізації «Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 рр.» (ДАП) та плани заходів на 2023 рік.

«Цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією. Лише за два роки реальний антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить 16,3 млрд грн. Потенційний – 48 млрд грн. Діяльність МРГ допоможе побудувати прозору діяльність держорганів, запобігти корупційним схемам та махінаціям», – зазначив Михайло Федоров.

Загалом у межах програми на три роки передбачено створення 63 цифрових інструментів, які мають потужний антикорупційний ефект. Зокрема, запуск «Єдиного електронного містобудівного кадастру», «Електронного реєстру об'єктів культурної спадщини» тощо. Цифровізація різних галузей та створення більш зручних інструментів забезпечить прозору діяльність держорганів та допоможе запобігти корупційним схемам та махінаціям.

Вже до кінця року планується впровадити 14 ІТ-інструментів, серед яких: «Єдиний державний реєстр виконавчих документів»; «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації»; «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» (суддівське досьє); модифікація «Єдиного державного вебпорталу електронних послуг»; створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних, дорадчих органів при «Міністерстві охорони здоров'я» тощо.

До 2025 року НАЗК має реалізувати дев’ять IT-продуктів, «Мінцифра» – шість, ще 48 продуктів – інші державні органи, серед яких: «Міністерство внутрішніх справ», «Міністерство освіти та науки», «Міністерство охорони здоров'я», «Мінекономіки», «Мінінфраструктури».

Міжвідомча робоча група – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган уряду, створений для забезпечення виконання заходів у сфері цифровізації, передбачених в ДАП. До її складу увійшли представники «Мінцифри», «Мінфіну» і «Мін'юсту», представники проєктів і програм міжнародної технічної допомоги.

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