У кого лежить ваша AI-стратегія?

16 июля 2026 г., 17:59

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Гроші на AI течуть в data-інфраструктуру. Deloitte вважає це проблемою. На мою думку це повернення "технічного боргу".

Свіжий звіт Deloitte - опитування 200 топ-менеджерів ритейлу і CPG (виробників споживчих товарів), середина червня 2026. Цифри: 75% називають AI топ-пріоритетом, порахувати віддачу можуть 16,5%. Близько половини вкладають в AI менше 0,5% виручки. І більшість цих грошей іде в IT та інфраструктуру даних - Deloitte радить перенаправити їх у «value rather than plumbing»: у бізнес-цінність замість труб.

Цифра 16,5% мені знайома. За роки проєктів - прогнозування попиту, сегментація клієнтів, персональні пропозиції для крос-продажів, геоаналітика - лише одиниці замовників могли назвати, скільки їм коштує проблема, яку ми беремось вирішувати. І саме ці одиниці ставили бізнес-метрику як KPI проєкту - щоб рахувати віддачу, а не просто «щоб стало точніше».

А от з «трубами» я не поспішав би. Думаю, що, можливо, це не помилка інвестування (не можуть стільки великих компаній помилятися одночасно, а повернення «технічного боргу».

Бізнес роками відкладав інвестиції в архітектуру, інфраструктуру і governance даних. Тепер, коли дійшло до AI, зрозумів: без якісних, надійних даних жоден AI не злітає. І надолужує відкладене. Звіт причин не пояснює - це мої гіпотези та інтерпретація.

На RAU Summit в грудні минулого року я показував керівникам роздрібних мереж піраміду готовності до AI: архітектура даних → якість даних → культура → моделі → цінність. І казав: більшість інвестує у верхівку, забуваючи про фундамент. Якщо читати звіт Deloitte через цю піраміду, картина інакша: ринок нарешті добудовує фундамент - а це читають як «гроші пішли не туди».

Ви можете сказати, що інфраструктурні бюджети якраз і є проблемою: гроші йдуть, а бізнес-результату не видно. Частка правди є: інфраструктура без бізнес-власника і без прив'язки до конкретного use case справді перетворюється на вічний IT-проєкт.

Межу між сценаріями видно в тому ж звіті: у 54% компаній AI-стратегією володіють технічні лідери, а не власники P&L. Саме про це була моя головна теза на тому виступі: AI-проєкт без особистої участі CEO - приречений. Бюджет на дані без бізнес-замовника - труби; з власником P&L і конкретним use case - фундамент.

Вибірка звіту американська, тож для нашого ринку це аналогія, а не діагноз. Але механізм, підозрюю, спільний.

Перш ніж різати інфраструктурний бюджет, подивіться, у кого лежить ваша AI-стратегія. Відповідь підкаже, що ви фінансуєте - труби чи фундамент.

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