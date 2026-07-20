Нова Qwen3.8 Max від Alibaba вступає в перегони AI-гігантів

20 июля 2026 г., 17:25

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Alibaba випустила попередню версію флагманської великої мовної моделі Qwen3.8 Max на 2,4 трлн параметрів, назвавши її другою за можливостями після Fable 5 від Anthropic. Розробники вже отримали доступ до моделі через платформи Alibaba, зокрема Qoder, а незабаром компанія обіцяє оприлюднити ваги. Реліз відбувся через кілька днів після того, як Moonshot представив Kimi K3 на 2,8 трлн параметрів. До речі, зараз вони змушені призупинити приймання нових передплатників через великий попит.

Швидкість реакції Alibaba пояснюється тим, що в китайських перегонах у сфері штучного інтелекту випуск конкурента безпосередньо впливає на капіталізацію: конкурент Zhipu, одна з зірок цьогорічних гонконзьких розміщень, втратив майже 30% у п’ятницю після виходу K3 і ще 14% у понеділок.

Крім того, це можна розглядати як оперативне виконання вказівок партії та уряду – минулого тижня Сі Цзіньпін, виступаючи на конференції, присвяченій AI, заявив, що Китай підтримуватиме розвиток відкритих моделей.

Ціна на модель невідома – через API вона поки що недоступна, лише через підписку, у якій немає прозорої вартості. Можливо, це ще відкрите питання, з огляду на те, що реліз Kimi K3 показав, що китайська модель може бути не дуже дешевою.

До речі, щодо цін – це може виявитися замкнутим колом. Низькі ціни на китайські моделі, як уже зазначалося, зумовлені, зокрема, тиском з боку брокерів, які перепродують у Китаї доступ до моделей Anthropic із величезними знижками, а вихід цих моделей на світовий ринок із можливостями, що є «достатньо хорошими» (good enough) порівняно з frontier-моделями західних розробників, змушує останніх також тримати низькі ціни. Радує, звичайно, що цей банкет не нашим коштом, але не можна не розуміти, що простим утриманням цін тут не обійдеться.

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