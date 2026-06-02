«IBM watsonx.governance: моніторинг AI і LLM-додатків» - 9 червня! 

2 июня 2026 г., 19:54

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Як контролювати генеративний AI та LLM-додатки в корпоративному середовищі? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist



Генеративний штучний інтелект стрімко інтегрується у бізнес-процеси компаній. Організації використовують AI-асистентів, чат-боти, RAG-системи та LLM-додатки для автоматизації роботи з даними, підтримки користувачів і створення контенту.



Але разом із цим зростає кількість нових ризиків: hallucinations, prompt injection, витік персональних даних та неконтрольована поведінка моделей.



Бізнесу потрібні інструменти, які дозволяють контролювати якість відповідей моделей, оцінювати ризики, забезпечувати відповідність регуляторним вимогам і підтримувати прозорість AI-рішень у production-середовищі.



IBM watsonx.governance пропонує підхід до централізованого AI governance. Платформа дозволяє моніторити роботу моделей, автоматично документувати їх, виявляти ризики упередженості, контролювати якість відповідей та забезпечувати відповідність міжнародним стандартам.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 9 червня 2026 року, експерти розкажуть, як побудувати систему моніторингу та контролю генеративного AI у корпоративному середовищі.



Тема події:

«IBM watsonx.governance: моніторинг AI і LLM-додатків»

Програма вебінару

Ви дізнаєтеся:

• чим governance генеративного AI відрізняється від класичного ML;

• як контролювати якість відповідей LLM;

• як виявляти hallucinations, prompt injection та токсичний контент;

• як перевіряти витік персональних даних (PII);

• як оцінювати ефективність RAG-систем і чат-ботів;

• як створити єдиний AI-реєстр організації;

• як автоматизувати оцінку ризиків та генерацію звітності;

• як IBM watsonx.governance інтегрується з watsonx.ai, watsonx.data та GRC-системами.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• CISO та керівників ІТ-напрямів;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• AI/ML-команд та архітекторів AI-рішень;

• Compliance та Risk Management-фахівців;

• компаній, які впроваджують або масштабують генеративний AI.

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.



IBM Gold Partner — технологічний партнер, що забезпечує впровадження сучасних рішень IBM для побудови захищеної та масштабованої AI-інфраструктури.

Деталі події

Дата: 9 червня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



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