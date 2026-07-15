На 10% зросла кількість опрацьованих CERT-UA кіберінцидентів в першому півріччі

15 июля 2026 г., 14:25

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Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, в першому півріччі опрацювала 3309 кіберінцидентів. Це на 9,6% більше, ніж за аналогічний період торік.

За статистикою CERT-UA найбільша кількість кіберінцидентів зафіксована в органах місцевого самоврядування, урядових організаціях, секторі безпеки та оборони, а також в енергетиці. Саме ці сфери мають найбільшу цінність для кібершпигунства – доступ до чутливої інформації, планів та комунікацій. Успішна атака на них водночас дає найбільший руйнівний ефект: від порушення роботи державних сервісів до впливу на обороноздатність та енергетичну стабільність країни.

Найпоширенішими інструментами хакерів залишаються розсилка шкідливого програмного забезпечення, фішингові кампанії та спроби компрометації інформаційних систем. Це свідчить про те, що значна частка атак досі спирається на людський фактор – недостатню обізнаність користувачів та відсутність базових практик кібергігієни.

Втім зловмисники дедалі частіше у своїх атаках застосовують штучний інтелект, який робить фішингові та шкідливі кампанії масштабнішими й переконливішими.

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