Китай запустив перший елемент орбітальної мережі космічних обчислень Xingshu Plan

20 июля 2026 г., 16:35

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Як повідомляє Reuters, китайський стартап Shanghai Xingshu Tiansuan Space Technology розпочав практичну реалізацію проєкту Xingshu Plan, вивівши на орбіту перші елементи комерційної мережі космічних обчислень.





Компанія, заснована у травні 2026 року має на меті створити першу в країні флагманську мережу розподіленого обчислення форматів орбіта-орбіта та земля-орбіта.





Масштабний проєкт розрахований на розгортання повноцінного угруповання з 1000 апаратів, що проходитиме у кілька послідовних етапів. На нинішній фазі верифікації розробники успішно заставили працювати міні-кластер із трьох супутників за схемою один головний плюс два допоміжних, що включає центральну обчислювальну станцію, метеорологічний супутник та апарат миттєвого дистанційного зондування Землі. Наступним кроком стане виведення двох основних та 12 крайових (edge-computing) супутників з подальшим масштабуванням угруповання до 50 обчислювальних і 100 крайових апаратів перед досягненням фінальної позначки.





Організаційним та науковим партнером проєкту виступає Фуданьський університет (Fudan University), спеціалісти якого відповідають за інтеграцію базових AI-моделей, таких як Fuxi та Dayu, безпосередньо у бортові системи супутників. Основна концепція полягає в обробці даних безпосередньо на орбіті за допомогою алгоритмів штучного інтелекту замість їхнього повного передавання на наземні станції. Це дозволяє суттєво зменшити затримки та оптимізувати використання смуги пропускання, що є критично важливим для завдань моніторингу поверхні планети та розподіленого логічного виводу складних моделей.





Окрім Xingshu Plan, аналогічні мережі в Китаї мають намір створити компанія Zhongke Tiansuan та лабораторія Zhejiang Lab із проєктом Three-Body Computing Constellation.





Розгортання китайського угруповання відбувається на тлі активних розробок аналогічних технологій американською компанією SpaceX. Цей напрямок отримав потужний імпульс після того, як у лютому 2026 року відбулося повне злиття акцій SpaceX та стартапу xAI, у результаті чого об'єднану структуру оцінили майже в 1,25 трлн дол..





Проєкт створення орбітальних обчислювальних центрів розглядається як стратегічний вихід із кризи, зумовленої суворими обмеженнями щодо доступності електроенергії та систем охолодження для масштабних дата-центрів на Землі.





«Розміщення обчислювальних потужностей на орбіті є єдиним життєздатним рішенням для подолання енергетичного дефіциту та проблем із охолодженням, які гальмують подальший розвиток технологій штучного інтелекту на Землі», як неодноразово підкреслював засновник SpaceX Ілон Маск (Elon Musk) під час обговорення інфраструктурних викликів галузі. Водночас вихід шанхайського стартапу на стадію практичних випробувань разом із Fudan University свідчить про те, що Китай намагається перехопити технологічну ініціативу у створенні першого повноцінного космічного сегмента AI-інфраструктури.

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