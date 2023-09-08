Застосунок Lookout на базі ШІ для людей з вадами зору стає доступний українською

8 сентября 2023 г., 14:25

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Для майже 338 млн людей у світі, які мають помірні або серйозні порушення зору, деякі з цих повсякденних завдань можуть бути складними або займати багато часу. У 2018 році Google запустив застосунок Lookout для Android, який працює на базі штучного інтелекту, щоб допомогти людям із вадами зору. Тепер Lookout підтримуватиме додатково 11 мов, включно з українською.

Під час використання Lookout українською можна скористатися трьома різними режимами: тексту, документу та дослідження. Режим тексту найкраще підійде, коли потрібно прочитати вголос невелику кількість тексту, наприклад, при сортуванні візитних карток або листів. За допомогою режиму документа можна зробити знімок та озвучити цілі сторінки тексту в текстовому форматі або в «Google Документах».

Режим дослідження використовує комп'ютерний зір для ідентифікації об'єктів навколо, що може бути особливо корисним, коли людина потрапила в незнайоме місце й хочете знати, що саме є навколо.

Також можна отримати доступ до додаткових режимів, використовуючи програму англійською мовою.

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