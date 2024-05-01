Gemini дозволяє вводити запити текстом для української

1 мая 2024 г., 17:35

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За заявою Google, компанія робить доступними ключові функції Gemini для більшої кількості мов і країн. Завдяки цьому оновленню люди в усьому світі зможуть використовувати можливості Gemini на своїх мобільних пристроях для написання текстів, планування, навчання та багато іншого.





Google розширяє доступність мобільного додатка Gemini на нові мови та країни світу, щоб користувачі могли отримувати допомогу від Gemini навіть у дорозі. З Gemini на телефоні можна використовувати текст, голос або зображення для отримання допомоги: сфотографуйте пробите колесо та попросіть інструкції з ремонту або отримайте допомогу в написанні листа подяки. Це важливий перший крок у створенні справжнього помічника на базі штучного інтелекту – такого, що розмовляє, мультимодальний і корисний.





На Android: для того, щоб скористатися Gemini, потрібно активувати Google Асистент на своєму телефоні (натиснувши кнопку живлення, провівши пальцем по куту на деяких телефонах, сказавши "Hey Google" тощо) і прийняти запрошення спробувати Gemini. Це забезпечить новий користувацький досвід, який пропонує легкий доступ до Gemini, а також контекстну довідку прямо на вашому екрані. В Україні ця функція поки що доступна англійською мовою для голосових запитів, проте українською можна вводити запити текстом.



Протягом наступних кількох тижнів буде надано доступ до Gemini прямо з додатка Google для iOS. Просто торкніться перемикача Gemini та поспілкуйтеся з Gemini, щоб розкрити свій творчий потенціал, отримати допомогу в написанні публікацій у соціальних мережах і навіть спланувати вечірнє побачення прямо з програми Google. Поки ця функція працює в Україні, якщо в iOS обрано англійську мову у розділі “Мова та регіон”.



Також розширюється доступність функції Extensions (Розширення) для всіх мов і країн, які Gemini зараз підтримує, включно з українською. За допомогою Розширень Gemini може заощадити час, отримуючи відповідну інформацію з програм і служб Google. Наприклад, якщо ви та ваші друзі плануєте подорож, можете попросити Gemini вибрати дати з Gmail, які підходять для всіх, знайти інформацію про рейси та готелі на основі цих дат і місць, знайти відео на YouTube про те, що взяти з собою, і підсумувати список того, що треба з собою взяти — все в одній розмові.

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