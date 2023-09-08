Новий ремонтопридатний смартфон Nokia G42 5G доступний за ціною від 7999 грн

8 сентября 2023 г., 15:35

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За заявою компанії HMD Global, в Україні стартували продажі нового смартфону Nokia G42 5G в трендовому лавандовому та сірому кольорах за ціною від 7999 грн.



Nokia G42 5G1 – це другий смартфон серії G із конструкцією QuickFix (перший – Nokia G22), яка дозволяє самостійно замінити тріснутий екран, погнутий зарядний порт та стару батарею за допомогою набору інструментів iFixit. Він також доступний в Україні за ціною 1599 грн. Зазначено, що замінні деталі для смартфонів серії G будуть доступні в Україні з листопада.



Поява нового смартфону Nokia G42 5G стала продовженням шляху компанії HMD Global до ремонтопридатності, яка тепер є фундаментальною частиною підходу до розробки смартфонів. “Це рішення також гарантує, що саморемонт і зменшення електронних відходів залишатимуться в центрі інновацій у сфері смартфонів, дозволяючи людям довше користуватися своїми телефонами”, - говорить Ларс Зільбербауер, операційний директор HMD, виробника телефонів Nokia.



Нагадаємо, що в червні Європейський союз затвердив нові правила, що вимагають використання в смартфонах батарей з можливістю заміни до 2027 року. Нові правила є частиною ширших зусиль зі скорочення електронних відходів та підвищення ремонтопридатності. Серед багатьох змін, нові правила вимагають, щоб батареї в споживчих пристроях, таких як смартфони, були легко знімними та замінними.



"Ми вітаємо рішення Європейського Союзу, згідно з яким у найближчі роки в смартфонах потрібно буде легко замінювати батареї. Як компанія, що вже є світовим лідером у сфері само відновлюваності, ми щодня бачимо переваги, які це може надати споживачам, враховуючи як вартість, так і кількість відходів, а також те, що з часом це також може призвести до значних переваг для навколишнього середовища”, - говорить Ларс Зільбербауер.



Основні переваги смартфона Nokia G42 5G:

• Акумулятор 5000 мА*год. Завдяки триденній автономній роботі, акумулятор збереже 80% початкової місткості після 8003 повних циклів заряджання – це приблизно чотири роки заряджання, що гарантує його довговічність.

• Камера 50 МП з макро- і широкоформатною лінзою та режимами штучного інтелекту для обробки зображень.

• Nokia G42 5G створений для тривалого використання та пройшов ретельні випробування на міцність проти щоденних ударів. Також він не боїться потрапляння пилу та пролитої рідини завдяки захисту класу IP52.

• Зв’язок 5G побудовано на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 480+ 5G, що дозволяє максимально швидко отримувати відповіді, ділитись фотографіями, працювати, купувати, розважатись.

• 2 роки гарантії, 3 роки щомісячних оновлень безпеки та 24 роки оновлень ОС.

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