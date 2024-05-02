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Освітня платформа ПОВІР сприятиме покращенню знань школярів з базових дисциплін

2 мая 2024 г., 12:38
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Освітня платформа ПОВІР сприятиме покращенню знань школярів з базових дисциплін

Через COVID та повномасштабну війну Україна зазнає освітніх втрат. Велика кількість дітей перейшла на онлайн чи змішане навчання. Це відображається на динаміці й досягненнях учнів та учениць у різних сферах. Українські учні відстають від однолітків з інших країн на від 1,5 до 2,5 років навчання. Про це свідчать дані останнього дослідження PISA.

Громадська організація EdCamp Ukraine презентувала вибрані результати України в дослідженні соціально-емоційних навичок (ДоСЕН) про те, наскільки розвинені софт-скіли в українських учениць і учнів. Це про комунікабельність, стресостійкість, допитливість, емоційний інтелект. Без розвитку цих навичок неможливо реалізуватися в майбутньому, створювати власні проєкти чи запускати бізнеси.

Подолання освітніх втрат, розвиток софт- і хард-скілів – це той виклик, який треба долати вже зараз. Не чекаючи закінчення війни. Саме тому команда EdCamp Ukraine спільно з профільними державними інституціями презентувала національну платформу ПОВІР. Це готовий зручний інструмент для покращення знань з української, англійської, математики, а також розвитку софт-скілів. Скоро тут почнуть навчатися вже 2 тисячі учнів. Далі – масштабування проєкту.

Також цього року планується запуск освітнього застосунку Мрія, який допоможе будувати індивідуальні освітні траєкторії й досягати успіху.

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