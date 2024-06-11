Закон врегулював повноваження Держспецзв’язку щодо закупівлі дронів та засобів РЕБ

11 июня 2024 г., 10:25

Держспецзв’язку повідомляє, що Верховна Рада ухвалила закон №11144 «Про внесення змін до розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» щодо виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби».

Цей закон надає Держспецзв'язку на період воєнного стану можливості здійснювати закупівлю та постачання безпілотних систем всіх типів (БПЛА, безпілотних наземних комплексів, безпілотних плавучих комплексів) та боєприпасів для них; закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня; направляти ці безпілотні системи та засоби РЕБ на потреби Збройних Сил України та інших складових сил безпеки та оборони.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0

Tweet