SAP запроваджує нові рішення Business AI у всьому хмарному портфоліо

11 июня 2024 г., 9:35

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Під час щорічної конференції SAP Sapphire компанія представила подальші інновації та оголосила про партнерство у сфері генеративного штучного інтелекту. Впроваджуючи Business AI у свої корпоративні рішення, SAP надає користувачам можливості для досягнення кращих результатів і підвищення рівня творчого розв'язання проблем. Наприклад, звіти, створені штучним інтелектом у рішеннях SAP SuccessFactors, надають менеджерам інформацію для обговорення винагороди, а також можливості прогнозування в рішеннях SAP Sales Cloud, які передбачають комбінації, які можуть привести до збільшення продажів. Водночас великі мовні моделі Amazon Web Services, Meta та Mistral AI тепер будуть доступні в Generative AI Hub на SAP Business Technology Platform. Ця функція в інфраструктурі SAP AI Core полегшує використання генеративного штучного інтелекту в програмах SAP.

Joule Generative AI Copilot від SAP, який швидко сортує та контекстуалізує дані з кількох систем для прискорення автоматизації та покращення прийняття рішень, буде поширено в портфоліо рішень компанії. Joule був впроваджений у SAP SuccessFactors минулої осені, а тепер також буде доступний у SAP S/4HANA Cloud та інших рішеннях, включаючи SAP Build і SAP Integration Suite. Очікується, що до кінця року він буде доступний у SAP Ariba та SAP Analytics Cloud. SAP також оголосила про плани подальшого розширення свого бізнес-помічника Joule шляхом інтеграції його з Microsoft Copilot для ще більшої ефективності. Ця глибока двостороння інтеграція забезпечить користувачам уніфікований досвід, інтегрований у їхній робочий процес, забезпечуючи доступ до інформації та взаємодію з бізнес-додатками в SAP і Microsoft 365.

Також SAP розширює партнерські відносини з найкращими у своєму класі технологічними лідерами, щоб розширити можливості використання генеративного ШІ для підприємств. Крім уже анонсованого розширення співпраці з AWS і Microsoft, компанія також розвиває партнерство з Google Cloud, Meta, Mistral AI і NVIDIA. Ці відносини дозволять використовувати технологію з підтримкою штучного інтелекту для динамічного впровадження інновацій і досягнення найкращих результатів у реальному світі.

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