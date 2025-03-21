У 2024 році світові продажі гарнітур віртуальної реальності впали на 12%

21 марта 2025 г., 15:42

0

Tweet

Глобальні поставки гарнітур віртуальної реальності впали на 12% у 2024 році, що стало третім роком падіння ринку поспіль, згідно з останніми даними Counterpoint.

У четвертому кварталі 2024 року поставки впали на 5% р/р. Обмеження апаратного забезпечення, брак цікавого VR-контенту та сценаріїв використання, а також зниження залученості споживачів продовжували впливати на ринок. Однак попит з боку корпоративного ринку, хоча і відносно обмежений, залишався більш стійким, особливо у сегментах освіті, охороні здоров'я та військовій сфері.

У минулому році Meta продовжувала домінувати на світовому ринку VR-гарнітур з часткою 77%. У останньому кварталі 2024 року її ринкова частка зросла до 84% насамперед завдяки запуску більш доступної гарнітури Quest 3S.

Частка Sony збільшилася до 9% завдяки агресивним акціям і знижкам під час Чорної п'ятниці та різдвяних розпродажів.

Поставки Vision Pro від Apple різко скоротилися на 43% кв/кв у четвертому кварталі, що відображає уповільнення темпів зростання після початкового ажіотажу на ринку. У цей період Apple розширила доступність Vision Pro на нових ринках, включаючи Південну Корею, ОАЕ та Тайвань, що допомогло частково компенсувати загальне падіння. Продажі пристрою для корпоративних клієнтів також зросли.

Китайські виробники Pico і DPVR також отримали вигоду від зростаючого попиту на корпоративному ринку торік. Для Pico поставки в корпоративний сегмент перевищили показники споживчого сегмент, в той час як DPVR продемонструвала більш ніж 30% зростання поставок в 2024 році, що було зумовлено сильним фокусом саме на корпоративних клієнтах.

Згідно з прогнозами аналітиків, зростання світового ринку VR залишатиметься обмеженим протягом наступних двох років. Незважаючи на потенціал просторових обчислень, зберігаються значні проблеми, зокрема брак цікавого контенту за межами розваг, втома очей від тривалого використання та постійні компроміси між продуктивністю, вагою гарнітури, часом автономної роботи та тепловіддачею. До тих пір, поки не буде досягнуто більш істотного технологічного прогресу, зростання світового ринку VR, ймовірно, зіткнеться з проблемами.

Глобальний ринок розумних окулярів доповненої реальності також зіткнувся з проблемами у 2024 році, зазнавши падіння на 8% порівняно з попереднім роком. Домінуючою категорією залишалися AR-окуляри birdbath, які зросли на 27% у 2024 році порівняно з попереднім роком. На противагу цьому, окуляри для відображення інформації на основі хвилеводів зазнали різкого падіння на 67% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в першу чергу через слабкі продажі продукції INMO.

Однак у Counterpoint очікують, що світовий ринок розумних окулярів з доповненою реальністю відновиться в цьому році, досягнувши більш ніж 30% річного зростання до 2026 року завдяки потенційному виходу на ринок великих технологічних гігантів і прискоренню тренду «AR + AI». З розвитком технологій доповненої реальності все більше компаній позиціонують окуляри доповненої реальності як ключову платформу для інтеграції АІ, що сприяє подальшому розширенню ринку. Крім того, очікується, що випуск компанією Google операційної системи Android XR, розробленої для підтримки існуючих додатків Android і безперешкодної інтеграції з набором великих моделей штучного інтелекту, відкриє нові можливості для використання і сприятиме подальшому зростанню ринку розумних окулярів AR.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS