За п'ять років цифрові послуги у Дії дозволили заощадити понад 184 млрд грн

Згідно з дослідженням компанії Civitta, з 2020 року економічний та антикорупційний ефекти від цифрових послуг у Дії вже перевищили 184 млрд грн. Це збережені сотні мільйонів годин для громадян, які тепер не витрачають час у чергах та колах бюрократії, та прозорі державні послуги без хабарів та посередників.

Як зазначається, раніше держава витрачала на одну офлайн-послугу близько 1500 грн. Тепер, завдяки Дії, витрата на одну послугу в онлайні в шість разів дешевше – у середньому всього 242 грн. А громадянам не потрібно витрачатися на транспорт та друк стосів документів. Таким чином щороку «базові» онлайн-послуги заощаджують 49 млрд грн.

Дослідники детально проаналізували 87 різних послуг у Дії. Серед них – базові сервіси (довідки, витяги, Дія.Підпис), онлайн-програми (єОселя, єРобота, Національний кешбек), а також послуги з високим корупційним ризиком (будівельні послуги, статус ВПО, послуги для моряків).

Будівництво, статус ВПО, дипломування моряків – тільки цифровізація цих сфер щорічно заощаджує 4,2 млрд грн. А загалом усі цифрові послуги заощаджують 7,4 млрд грн.

Цифровізація «базових» послуг, як-от отримання витягу про місце проживання, щорічно економить громадянам та державі 49 млрд грн. Якщо онлайн-послугами будуть користуватися всі українці, показник може сягнути 75 млрд грн на рік.

Дослідження проведено Civitta на замовлення Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

