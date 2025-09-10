Apple анонсувала нові смартфони і iPhone Air серед іншого

10 сентября 2025 г., 9:35

Під час презентації Apple представила чотири нові моделі смартфонів лінійки iPhone 17.

Новий iPhone 17 продовжує фірмовий вигнутий дизайн Apple і оснащений збільшеним 6,3-дюймовим дисплеєм.

Також презентовані нові моделі 17 Pro та Pro Max, а також надтонкий iPhone Air.

Пристрої оснащені оновленою фронтальною камерою Center Stage, яка забезпечує ширше поле зору та використовує вбудовані AI-можливості телефону. Вона має вищу роздільну здатність, до 18 мегапікселів для фото, і дозволяє користувачам робити пейзажні та портретні фотографії без необхідності повертати телефон. Задня камера — це новий тип «fusion camera», яка об’єднує функції 2-кратного телеоб’єктива та надширококутної камери в одну апертуру.

Телефон працює на новому чипі A19, створеному за третьою генерацією 3-нанометрової технології TSMC, що забезпечує високу продуктивність, ефективність та збільшення швидкості порівняно з попереднім поколінням, як стверджують у Apple.

Новий iPhone 17 має акумулятор, заряду якого вистачає на весь день, і може забезпечити до 30 годин відтворення на одному заряді, що на вісім годин більше, ніж у попередньому поколінні.

iPhone 17 Pro та Pro Max оснащені 6,3-дюймовим та 6,9-дюймовим дисплеями відповідно, та мають ще довший час автономної роботи завдяки більшій батареї у поєднанні з ефективністю чипа A19. Apple заявила, що iPhone Pro Max має найкращий час роботи від акумулятора за всю історію iPhone. Обидві моделі заряджаються до 50% за 20 хвилин за допомогою потужного адаптера живлення USB-C.

Моделі Pro оснащені чипом A19 Pro, який, за твердженням виробника, є «найшвидшим CPU серед усіх смартфонів». Він забезпечує значне оновлення порівняно з A18, включаючи потужний графічний процесор для покращеної графіки та прискорення AI завдяки спеціальним чипам для машинного навчання.

Нарешті, новий iPhone Air, представлений як «найтонший iPhone в історії», має товщину всього 5,6 мм, що робить його тоншим за ультратонкий 6-міліметровий Samsung Galaxy S25 Edge. Нагадаємо, що вихід цього телефону був передбачений відомим аналітиком Apple Марком Гурманом (Mark Gurman) ще у січні. Він має дуже схожий дизайн з іншими iPhone, однак через надзвичайно малу товщину, знаменитий «виступ камери» виглядає майже такої ж товщини, як і сам телефон. Незважаючи на тонкий форм-фактор телефону, Apple заявила, що він все ще здатен працювати весь день завдяки інноваціям в Adaptive Power Mode в iOS 26, оптимізації програмного забезпечення та чипу A19.

