Європейський ринок смартфонів впав на 16% у ІІІ кв.

23 ноября 2022 г., 9:25

0

Tweet

Як повідомляє Counterpoint Research, європейський ринок смартфонів у ІІІ кв. скоротився на 16% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до майже 40 мільйонів одиниць.



Компанія Samsung зберегла лідерство, попри двозначне зниження поставок в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Apple знизила показники в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, оскільки обмеження поставок нової серії iPhone 14 дещо затримали продаж.



Xiaomi обігнала Apple, ставши другим за величиною постачальником в Європі, завдяки значному зростанню у рф, де виробник прагне отримати вигоду від офіційної відсутності Samsung і Apple.



Realme також продемонстрував значне зростання у росії та обігнав OPPO, ставши четвертим за величиною виробником смартфонів в Європі.



Європейський ринок смартфонів продовжує страждати від погіршення економічного клімату і триваючої геополітичної невизначеності.



«Загальний клімат в Європі все ще залишається похмурим. Більш слабкий споживчий попит на дорогі пристрої, посилений проблемами з поставками, пов'язаними з китайським локдауном, означав, що запуск iPhone 14 був не таким сильним, як очікувалося, що допомогло Samsung залишитися на першому місці. Однак були і хороші новини для деяких постачальників. Поставки Xiaomi та Realme у Східній Європі значно зросли, оскільки обидві компанії прагнули отримати вигоду від тривалої офіційної відсутності Apple та Samsung на російському ринку. Це зростання допомогло Xiaomi обігнати Apple і стати другим європейським виробником смартфонів, в той час як realme вперше в історії стала четвертим за величиною виробником смартфонів в регіоні, чому сприяв дуже складний квартал для OPPO», заявив асоційований директор Counterpoint Research Ян Стрияк (Jan Stryjak) сказав.



Коментуючи перспективи на решту року, Стрияк додав: «З огляду на те, що повна сила останнього запуску iPhone відчується в четвертому кварталі, подальші поліпшення ймовірні. Однак очікування суворої зими будуть стримувати споживчий попит, і з урахуванням того, що деякі виробники стикаються з проблемою надлишкових запасів, поставки навряд чи досягнуть торішніх рівнів, не кажучи вже про допандемічні показникі».

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP