Україна співпрацюватиме з Австрією у сфері цифровізації

23 ноября 2022 г., 10:15

0

Tweet

«Міністерство цифрової трансформації України» та «Міністерство фінансів Австрії» підписали меморандум у сфері цифровізації. Під час зустрічі Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, та Флоріан Турскі, державний секретар з цифровізації та телекому «Міністерства фінансів Австрії» обговорили співпрацю країн у сфері цифрової трансформації та обмін досвідом у сферах доступу до швидкісного інтернету, електронного урядування, цифрових стартапів.

«Меморандум дасть змогу посилити співпрацю та обмінятися досвідом у розбудові цифрової держави. Австрія розвиває one-stop shop державних послуг – Digitales Amt. Як і Україна, вони почали з цифрового водійського посвідчення, і ми вже можемо поділитися своїми напрацюваннями в цьому напрямі», – зазначив Федоров.

Також під час зустрічі обговорили потреби телеком-сфери. Адже стабілізація та відновлення зв'язку на звільнених територіях і в прифронтовій зоні – один із важливих напрямів роботи «Мінцифри». Австрія виразила готовність найближчим часом виділити допомогу для підтримки серверів та цифрової інфраструктури України, зокрема йдеться про партію генераторів. Також сторони будуть працювати далі над забезпеченням України терміналами супутникового звʼязку Starlink.

«Попри повномасштабну війну, в Україні продовжують запускати нові послуги та сервіси. Впевнений, цей досвід у розбудові цифрової держави може бути цікавим та корисним всьому світові, зокрема й Австрії. Зі свого боку ми й надалі продовжимо підтримувати й посилювати нашу співпрацю. Також ми готові надати швидку допомогу для підтримки цифрової інфраструктури України», – зазначив Флоріан Турскі.

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP