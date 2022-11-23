Ще три комплекси «Валькірія» полетіли на допомогу ЗСУ від «Укртелеком»

23 ноября 2022 г., 8:25

0

Tweet

У межах ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» “Укртелеком” передав українським військовим ще три безпілотних авіаційних комплекси (БпАК) «Валькірія». На потреби захисників компанія замовляла виготовлення значної кількості БпАК і раніше вже передала декілька комплексів, які зараз виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту на сході України. Цього разу «Валькірії» отримали різні підрозділи Сил оборони України, і комплекси знову поїхали на складні напрямки – цього разу на південь нашої країни.



«Наше кредо – перевага якості над кількістю. Сучасна бойова техніка, яка вдосконалюється на наших очах, –- це запорука нашої Перемоги над ворогом. Нам, військовим, важливо відчувати підтримку та реальну допомогу українців, українського бізнесу, адже ми виборюємо Перемогу всі разом. Це буде, дійсно, наша спільна Перемога», - прокоментував подію представник Сил спеціальних операцій Збройних сил України.



«Допомагати українським захисникам в обороні нашої України, її цілісності, допомагати всім нашим співвітчизникам вистояти цій боротьбі проти агресора – це незмінна позиція головного акціонера й інвестора Укртелекому Ріната Ахметова. Це і один з пріоритетів нашої компанії, яка докладає всі можливі зусилля для допомоги армії і якнайшвидшої Перемоги. Ми допомагали і будемо системно допомагати збройним силам України, доки на українській землі, в українському небі, на українських морях не згине останній ворог», - говорить генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.



Зазначено, «Укртелеком» спрямував на підтримку української армії вуже близько 50 млн грн, придбав та передав тисячі тактичних аптечок, медичних турнікетів, кровоспинних бандажів та пов’язок і багато іншого. 171 автомобіль компанії переданий нашим військовим. У лавах ЗСУ захищають українську землю майже 350 співробітників Укртелекому.



Допомога організована «Сталевим фронтом Ріната Ахметова», у рамках якого бізнеси продовжують забезпечувати військовослужбовців амуніцією та технікою. Всього від початку війни бізнеси Ріната Ахметова направили на допомогу Україні та українцям понад 3,5 млрд грн.

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP