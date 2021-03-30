Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 6

30 марта 2021 г., 16:05

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На глобальной онлайновой презентации Xiaomi представила два новых продукта экосистемы — Mi Smart Band 6, новейшую версию популярного фитнес-браслета Xiaomi, и новый умный домашний кинотеатр Mi Smart Projector 2 Pro.

Новый Mi Smart Band 6 получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, предлагающий плотностью картинки 326 ppi и экран, почти на 50% больше, чем у его предшественника. Отмечается, что новинка имеет вдвое больше фитнес-режимов и охватывает в общей сложности 30 видов различных тренировок, предлагая автоматическое определение для 6 наиболее популярных их видов. Трекер также получил ряд функций для контроля за здоровьем, в том числе, измерение SpO2, мониторинг сердцебиения, расширенные функции отслеживания сна и др.

Mi Smart Band 6 будет доступным на глобальном рынке по рекомендованной розничной цене EUR44.99.

Mi Smart Projector 2 Pro формирует изображения 1920×1080 Full HD, обеспечивая максимальную яркость 1300 ANSI люмен, а также поддержку HDR10 для улучшенного контраста цветов. Он также имеет встроенные 10-ваттные динамики с реализацией DTS-HD и Dolby Audio. Настройки позволяют корректировать трапецеидальные искажения. Проектор работает на базе ОС Android TV. В Mi Smart Projector 2 Pro можно работать с Chromecast и Google Assistant. А возможность голосового управления призвана сделает устройство новым хабом для управления развлечениями в домах пользователей.

Mi Smart Projector 2 Pro будет доступным на глобальном рынке по рекомендованной розничной цене EUR999. Специальная цена для первых покупателей будет начинаться от EUR899.

О доступности и ценах обеих новинок в Украине будет сообщено дополнительно.

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