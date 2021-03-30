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Рынок игровых ПК и мониторов в 2020 г. вышел на новый рекорд

30 марта 2021 г., 16:45
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Рынок игровых ПК и мониторов в 2020 г. вышел на новый рекорд

Глобальная пандемия открыла новые возможности роста для многих направлений ИТ-рынка. К их числу можно отнести весьма емкий сегмент игровых компьютеров и мониторов, спрос на которые в 2020 г. заметно вырос вследствие вынужденной домашней самоизоляции потребителей. По оценкам IDC, общий объем поставок вырос в 2020 г. на 26,8%, до 55 млн устройств. Причем, Северная Америка и Западная Европа по количественным показателям впервые опередили регион APAC.

Крупнейшим рыночным сегментом оказались игровые ноутбуки, спрос на которые вырос на 26,9%. Поставки игровых мониторов увеличились на 77%, до 14,3 млн устройств.

Аналитики уверены, что после возвращения мирового рынка ПК к традиционному циклу обновления устройств сегмент игровых компьютеров сохранит более высокие темпы развития. Причем, настольные модели продолжат уступать позиции ноутбукам. Более того, в 2021 г. исходя из объемов поставок игровые мониторы впервые опередят по поставками десктопное направление.

При CAGR в размере 5,8% в 2025 г. объем рассматриваемого рынка превысит 72,9 млн устройств.

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