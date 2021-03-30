Половина українців вже мають досвід використання електронних державних послуг

30 марта 2021 г., 15:35

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Українці стрімко освоюють цифрові сервіси, адже впродовж останніх 12 місяців понад половина громадян (53%) скористалися щонайменше однією цифровою послугою. Такі результати дослідження, проведеного «Київським міжнародним інститутом соціології» на замовлення ПРООН, «Міністерства цифрової трансформації України» та посольства Швеції в Україні. Мета дослідження – з’ясувати досвід отримання державних послуг, а також потреб та побажань, пов’язаних з отриманням державних послуг в електронному вигляді.

Згідно з результатами дослідження, серед найбільш популярних цифрових послуг в Україні – отримання паспортів та інші контакти з «Державною міграційною службою». Цими послугами скористалися 15% респондентів. Також 13% користувалися застосунком чи порталом «Дія». І стільки ж українців використовували електронні державні послуги з отримання субсидій, пільг та соціальних виплат. Серед популярних е-послуг ті що стосуються особистого транспорту (водійське посвідчення, продаж авто і т.д.) – 12% та пенсійного забезпечення – 11%.

Українці назвали сфери, які потребують вдосконалення електронних послуг. Серед них – комунальні послуги, оформлення та отримання пенсій, медичні послуги, ведення малого бізнесу, отримання соціальної допомоги та інші.

З тих 47% респондентів, які не користувалися електронними послугами за останній рік, майже чверть зізналися, що їм бракує навичок для цього. А кожен п’ятий опитаний – 21% – не користувався онлайн-послугами через відсутність інтернету,деякі причиною назвали недовіру до електронних послуг.

Саме тому одна з цілей «Мінцифри» – надати 6 млн. українців відповідні цифрові знання до 2024 р. Для цього запущено національну онлайн-платформу «Дія.Цифрова освіта». Крім того, спільно з операторами зв’язку «Мінцифра» активно працює над забезпеченням доступу до високошвидкісного інтернету 4G.

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