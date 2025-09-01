Windows 11 майже досягла половини глобальних інсталяцій у сегменті ПК

1 сентября 2025 г., 14:27

+11

голос Tweet

За даними аналітичної компанії Statcounter за серпень 2025 року, операційна система Windows 11 продовжує демонструвати стійке зростання і вже займає приблизно 49,01% світового ринку настільних ПК.





Слід зазначити, що ця цифра свідчить про значний прогрес, оскільки лише в липні 2025 року Windows 11 вперше випередила свою попередницю.





Темпи впровадження Windows 11 значно прискорилися, на що вплинув цілий ряд чинників. Серед них - наближення дати закінчення безкоштовної підтримки Windows 10 (14 жовтня 2025 року), що змушує бізнес і звичайних користувачів, які дбають про безпеку, переходити на нову версію. Також, більшість нових комп'ютерів і ноутбуків, що продаються з 2021 року, постачаються з попередньо встановленою Windows 11. Таким чином, природний цикл заміни старих пристроїв сприяє збільшенню частки ринку нової ОС.





Крім того, компанія Microsoft активно просуває Windows 11 як платформу для епохи штучного інтелекту. Нові функції, такі як Copilot, залучають користувачів, які бажають отримати доступ до найсучасніших можливостей. Суворі системні вимоги, зокрема обов'язкова наявність модуля TPM 2.0, спочатку сповільнювали процес переходу, але тепер розглядаються як важлива перевага, що гарантує підвищений рівень безпеки.





Цікаво, що глобальний тренд може не поширюватися на окремі регіони. Наприклад, в Україні Windows 10 все ще залишається беззаперечним лідером серед версій Windows, займаючи значно більшу частку ринку, ніж у середньому по світі. Також у країні досі високий показник використання застарілої Windows 7.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6