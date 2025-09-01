HPE Aruba Networking додала у комутатори CX 6100 підтримку технології стекування VSF

1 сентября 2025 г., 15:40

Як повідомляє компанія MTI, офіційний дистриб'ютор HPE в Україні, виробник розширив функціональність серії комутаторів CX 6100, додавши підтримку технології стекування Virtual Switching Framework (VSF) без зміни цін.





Це оновлення, яке стало можливим завдяки новій прошивці AOS-CX версії 10.16.1000 або новішій, дозволяє об'єднувати декілька фізичних комутаторів в єдину логічну систему, що спрощує управління та підвищує надійність мережі.





Комутатори серії CX 6100 є сучасними пристроями початкового рівня, розробленими для філіалів, підприємств малого та середнього бізнесу. Вони забезпечують Layer 2-підключення з підтримкою статичної маршрутизації, ACLs, надійного QoS та трафіку для пріоритезації. Пристрої побудовані на основі фірмових ASIC від HPE Aruba Networking, що гарантує низьку затримку, збільшене буферизацію пакетів і адаптивне споживання енергії. Вони оснащені вбудованими аплінками 1/10 GbE та підтримують технологію Power over Ethernet (PoE) до 740 Вт, що робить їх ідеальними для підключення IoT-пристроїв.





Технологія VSF віртуалізує два або більше фізичних пристроїв в одну віртуальну мережу, забезпечуючи високу доступність і масштабованість. Об'єднання комутаторів у стек дозволяє централізовано керувати всією системою через одну IP-адресу. Це значно спрощує топологію та управління, усуваючи необхідність у функціях Spanning Tree. Стекування підтримує від 2 до 6 комутаторів у єдиному стеку з пропускною здатністю до 40 Гбіт/с між комутаторами. Моделі 12-портові (JL679A) можуть стекуватися тільки між собою, тоді як 24-портові (JL677A, JL678A) та 48-портові (JL675A, JL676A, R9Y04A) можуть об'єднуватися між собою, забезпечуючи максимальну гнучкість для різних сценаріїв розгортання.





Впровадження VSF без додаткової плати за ліцензування робить цю технологію ще більш привабливою для підприємств, дозволяючи їм поетапно розширювати мережу, економити кошти та підвищувати відмовостійкість на рівні стеку. Це стратегічний крок HPE Aruba Networking, спрямований на посилення конкурентних позицій у сегменті комутаторів початкового та середнього рівня.

