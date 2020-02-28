Fujitsu выпустила серверы на базе обновленного Intel Xeon

28 февраля 2020 г., 14:15

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Компания Fujitsu представила серверы, которые нацелены на использование в ЦОД.



Как отмечается, более высокая скорость работы последнего поколения серверов PRIMERGY и PRIMEQUEST обеспечивается за счет новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon 2 поколения.

Также подчеркивается, что новые серверы Fujitsu предоставляют компаниям дополнительные преимущества, включая более высокую производительность на каждое вычислительное ядро, увеличенный объем кэш-памяти, встроенные механизмы ускорения ИИ с помощью технологии Intel Deep Learning Boost и более высокую тактовую частоту работы процессора для эффективной обработки рабочих нагрузок, предъявляющих высокие требования к задержкам в работе. Также новинки реализуют на практике весь потенциал постоянной памяти Intel Optane, объединяя в себе большую доступную емкость и поддержку постоянного хранения данных.



В рамках обновленной линейки процессоров Intel предлагает до 44% больше кэш-памяти, рабочую частоту до 3,9 ГГц и более высокую масштабируемость, что обеспечивает оптимальное соотношение производительности и стоимости новых серверов Fujitsu PRIMERGY и PRIMEQUEST.



Кроме того, новые процессоры будут использоваться в Fujitsu Intel Select Solutions for Microsoft SQL Server Business Operations, оптимизированного по нагрузке и протестированного Intel решения для ЦОД, которое основано на базе предварительно сконфигурированных серверов PRIMERGY RX2540 M5 с процессорами Intel Xeon Gold 5218R и постоянной памятью Intel Optane. Fujitsu планирует представить дополнительные решения Intel Select Solutions на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon 2-го поколения.



«Быстрое и простое развертывание является необходимым условием для компаний, т.к. они стремятся соответствовать современным требованиям в отношении предоставления сервисов и постоянно увеличивающегося объема данных. Решения Fujitsu предлагают быстрый способ для внедрения оптимизированных для рабочей нагрузки инфраструктур ЦОД, в которых используются самые современные процессорные технологии», отметил Кристиан Лейтнер (Christian Leutner), директор по продажам компании Fujitsu в Европе.

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