Вплив землетрусу у Тайвані на загальний випуск DRAM складе менше 1% у І кв.

11 апреля 2024 г., 10:25

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Після землетрусу, що стався 3 квітня, TrendForce провела аналіз його наслідків для індустрії DRAM. Попри певні пошкодження та необхідність проведення перевірок або утилізації пластин серед постачальників, висока готовність об'єктів до землетрусу звела загальний вплив до мінімуму.



Провідні виробники DRAM, включаючи Micron, Nanya, PSMC та Winbond, повернулися до повноцінної роботи вже до 8 квітня. Зокрема, очікується, що перехід Micron на новітні процеси, зокрема, технології 1-альфа та 1-бета, суттєво змінить ландшафт виробництва DRAM. На противагу цьому, інші тайванські виробники DRAM все ще працюють з 38 та 25 нм технологічними процесами, що робить менший внесок у загальний обсяг виробництва. За оцінками TrendForce, вплив землетрусу на виробництво DRAM у другому кварталі обмежиться контрольованим 1%.



Мінімальний вплив землетрусу призводить до обмеженої вигоди, оскільки очікується підвищення контрактних цін на DRAM у другому кварталі



Після землетрусу TrendForce повідомила про повсюдну зупинку котирувань як на контрактному, так і на спотовому ринках DRAM. З того часу котирування на спотовому ринку в основному відновилися, але контрактні ціни не відновилися повністю. У день землетрусу компанії Micron та Samsung повністю припинили котирування на мобільну DRAM, і станом на 8 квітня не надали жодних оновлень. З іншого боку, SK hynix застосувала проактивний підхід, відновивши котирування для покупців смартфонів у день землетрусу. Запропоновані SK hynix коригування цін на мобільну DRAM у другому кварталі є більш поміркованими у порівнянні з іншими постачальниками, що, ймовірно, вплине на цінові стратегії в галузі. TrendForce прогнозує сезонне підвищення контрактних цін на мобільну DRAM у другому кварталі приблизно на 3-8%.



Що стосується серверної DRAM, то землетрус в першу чергу вплинув на передові виробничі процеси компанії Micron. Отже, TrendForce припускає, що кінцева ціна продажу серверної DRAM Micron може зрости, хоча точний напрямок майбутніх цін потребує подальших спостережень. Що стосується HBM, то більша частина виробництва HBM 1-beta та TSV компанії Micron базується в Хіросімі, Японія.



На спотовому ринку деякі виробники модулів, такі як Kingston і ADATA, відновили котирування без коригування цін у бік підвищення, що підкреслює обмеженість впливу землетрусу на зростання цін. Враховуючи дефіцит запасів DDR3, залишається певний потенціал для зростання цін, в той час, як значні запаси DDR4 і DDR5 в поєднанні з низьким попитом свідчать про те, що незначне підвищення цін, спричинене землетрусом, швидко нормалізується.

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