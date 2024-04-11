Meta презентувала нове покоління своїх АІ-чипів

11 апреля 2024 г., 9:35

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Як інформує Reuters, у середу компанія Meta Platforms оприлюднила подробиці про наступне покоління власного чипа прискорювача штучного інтелекту.



Раніше вже повідомлялось, що Meta планує розгорнути нову версію спеціального чипа для центрів обробки даних, щоб вирішити проблему зростання обчислювальних потужностей, необхідних для запуску продуктів штучного інтелекту в Facebook, Instagram і WhatsApp. Чип, який отримав внутрішню назву "Artemis", допоможе Meta зменшити залежність від рішень Nvida і скоротити витрати на електроенергію в цілому.



"Архітектура цього чипа в основному зосереджена на забезпеченні необхідного балансу обчислень, пропускної здатності пам'яті та обсягу пам'яті для обслуговування моделей ранжування та рекомендацій", - написала компанія у своєму блозі.



Новий чип Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) є частиною широкої програми компанії з розробки кремнію на замовлення, яка включає в себе також інші апаратні системи. Окрім створення чипів та апаратного забезпечення, Meta зробила значні інвестиції в розробку програмного забезпечення, необхідного для найбільш ефективного використання потужності своєї інфраструктури.



Компанія також витрачає мільярди на купівлю чипів Nvidia та інших виробників. Цього року генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що компанія планує придбати приблизно 350 000 флагманських H100 від Nvidia. За його словами, разом з іншими постачальниками Meta планує накопичити еквівалент 600 000 чипів H100 цього року.



Також повідомляється, що новий процесор буде виробляти TSMC за техпроцесом 5 нм. Meta заявила, що він здатний втричі перевищити продуктивність процесора першого покоління.

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