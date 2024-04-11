Acer Predator Helios Neo 14 – новий портативний ігровий ноутбук із підтримкою ШІ

11 апреля 2024 г., 11:35

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Компанія Acer представила новий пристрій із лінійки ігрових ноутбуків – Predator Helios Neo 14. Це потужний портативний комп’ютер із розширеними можливостями, які вдалося забезпечити завдяки застосуванню технологій ШІ та найсучасніших процесорів Intel Core Ultra. До того ж спеціалісти компанії попрацювали над підвищенням продуктивності ігрового ноутбука Acer Nitro 16, оснастивши його процесорами Intel Core 14-го покоління, що дало змогу вдосконалити ігровий процес і роботу в програмах для творчості. Високої якості зображення вдалося досягти завдяки використанню графічних процесорів NVIDIA GeForce RTX серії 40 для ноутбуків, що підтримують технології DLSS 3.5 та інші засоби прискорення творчих програм за допомогою штучного інтелекту. Дисплеї ноутбуків із роздільною здатністю WQXGA вирізняються яскравістю кольорів і пікселів. Вони охоплюють 100% колірної палітри sRGB та підтримують технологію NVIDIA G-SYNC.



Щоб користувачам було ще приємніше працювати із цим ноутбуком, зокрема виконувати творчі завдання, ми оснастили його технологією Copilot у Windows від Microsoft (зі спеціальною клавішею Copilot). Вона забезпечує швидший доступ до ШІ-асистента Copilot, а також до набору функцій для відеоконференцій на базі штучного інтелекту, розроблених Acer. Власникам пристрою надається підписка Xbox Game Pass Ultimate, яка діє впродовж місяця й відкриває доступ до сотень високоякісних комп’ютерних ігор. До того ж подвійні вентилятори, покращена система охолодження й нанесена на центральний процесор рідко-металева термопаста гарантують, що внутрішні компоненти ноутбука миттєво реагуватимуть на команди навіть під час найінтенсивніших ігрових сесій.



Зазначено, асортимент лінійки Predator Helios Neo поповнився найкомпактнішим із представлених наразі пристроїв. Однак зменшення розміру не позначилося на його продуктивності. Хоча новий ноутбук Predator Helios Neo 14 є значно тоншим і легшим за аналогічні моделі із 16- й 18-дюймовими дисплеями, його потужність вражає. Високого рівня ефективності вдалося досягти завдяки використанню процесора Intel Core Ultra 9 185H із можливістю прискорення роботи за допомогою штучного інтелекту, а також графічного процесора для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 4070 із підтримкою технології DLSS 3.5 на основі ШІ. Завдяки покращеному охолодженню компонентів, оптимізованій енергоефективності й удосконаленій графіці на основі ШІ власники пристрою зможуть насолоджуватися винятковою продуктивністю та реалістичним відтворенням зображень під час гри або виконання робочих завдань у дорозі. Якщо ж у процесі гри або використання творчих програм обрати режим покращеної графіки, зображення буде максимально деталізованим і реалістичним. Це стало можливо завдяки дисплею з роздільною здатністю WQXGA (3072×1920) і частотою оновлення 165 Гц, що охоплює 100% колірної палітри sRGB й підтримує технологію NVIDIA G-SYNC.



Predator Helios Neo 14 оснащено надсучасною системою охолодження, що складається з двох вентиляторів (AeroBlade 3D 5-го покоління із технологією Vortex Flow), центрального процесора з нанесеною рідко-металевою термопастою, а також широких векторних теплових трубок для кращого відведення тепла та збільшення термічної стійкості. Ноутбук також обладнано модулем Intel Killer Wi-Fi 6E, повнофункціональним портом USB Type-C з підтримкою ThunderBolt 4 та пристроєм для зчитування карток MicroSD.



Якість аудіо- та відеокомунікацій на Predator Helios Neo 14 теж вдалося покращити завдяки ШІ. Для цього застосовано технологію усунення небажаного фонового шуму Acer PurifiedVoice 2.0, яка передбачає встановлення системи з трьох мікрофонів, а також рішення для вебкамер Acer PurifiedView, що забезпечує високоякісну передачу зображення та відео. До того ж одним натисканням кнопки Copilot можна викликати ШІ-помічник для виконання завдань, що має назву Copilot у Windows. З набором функцій штучного інтелекту та іншими можливостями можна ознайомитися в новій зоні взаємодії програми PredatorSense, де користувачі зможуть налаштувати пристрій згідно зі своїми вподобаннями, обрати ефекти підсвічування клавіатури, а також перевірити стан системи.



Ноутбуки Predator Helios Neo 14 (PHN14-51) надійдуть у продаж в Україні у липні 2024 р. за початкову ціну 74999 грн.



Acer також анонсувала Nitro 16 — ігровий лептоп із діагоналлю 16 дюймів, новітнім процесором Intel Core i7 14700HX і відеокартою для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 4060. Професіоналів не залишать байдужими гібридна архітектура процесора Intel і наявність додаткових ядер E-core, які сприяють підвищенню продуктивності пристрою та вдосконаленню здатності до одночасного виконання великої кількості задач. Відеокарта NVIDIA GeForce RTX серії 40, що функціонує на основі архітектури Ada Lovelace, суттєво підвищує продуктивність пристроїв і дає змогу застосовувати ШІ для відображення якісної графіки. Завдяки використанню технології DLSS 3.5 геймери зможуть поринути в гіперреалістичні віртуальні світи, створені за допомогою методу трасування променів, і відчути, наскільки ефективніше став працювати пристрій. Функціонуючи на базі інтелектуальної платформи NVIDIA RTX, Nitro 16 також вирізняється продуктивністю та наявністю унікальних функцій у більше ніж 500 іграх і програмах на основі ШІ. Насолоджуватися їхнім якісним відтворенням можна на екрані 16-дюймової панелі з роздільною здатністю WQXGA (2560x1600), частотою оновлення 165 Гц і охопленням 100% колірної палітри sRGB.



В ігровий ноутбук з ОС Windows 11 інтегровано помічник Copilot у Windows, а також рішення для проведення конференцій із залученням штучного інтелекту від Acer. Впровадження новітніх технологій дало змогу покращити користувацький досвід, зробивши роботу з ноутбуком інтуїтивно зрозумілішою. Якщо натиснути спеціальну клавішу NitroSense, відкриється нова зона взаємодії, де міститься перелік ШІ-функцій Nitro 16. Тут можна переглянути докладну інформацію про найновіші функції, що значно полегшить їхнє використання. Окрім того, у ПЗ NitroSense можна налаштувати режими продуктивності пристрою та 4-зонне RGB-підсвічування клавіатури відповідно до власного стилю та вподобань.



Ноутбук Nitro 16 оснащено надсучасними засобами відведення тепла: двома вентиляторами, а також чотирма впускними й чотирма випускними системами охолодження. Ці засоби зводять нагрівання пристрою до мінімуму й водночас оптимізують роботу центрального та графічного процесорів. Нанесення рідко-металевої термопасти на центральний процесор також сприяє ефективнішому захисту найважливіших компонентів пристрою та якіснішому відведенню тепла. Щоб затримки й переривання зв’язку якомога рідше завдавали клопоту, в Nitro 16 застосовано технологію Intel Killer DoubleShot Pro та оснащено цей ноутбук двома портами USB Type-C з підтримкою ThunderBolt 4 та пристроєм для зчитування карток MicroSD.



Ноутбуки Acer Nitro 16 (AN16-73) надійдуть у продаж в Україні у липні 2024 р. за початкову ціну 54999 грн.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365