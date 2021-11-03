VMware завершила свое отделение от Dell

3 ноября 2021 г., 13:55

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Начало ноября VMware встретила как независимая компания, окончательно распрощавшись с родительской Dell Technologies после занявшего нескольких кварталов утрясания связанных с этим формальностей.

Планы превратить VMware в самостоятельное предприятие были анонсированы в апреле. По условиям сделки VMware выплачивает акционерам особые дивиденды в размере около 12 млрд долл. Из них более 9 млрд поступает Dell, так как на момент отделения её ставка в VMware составляла 81%.

Основана VMware была в 1998 году, а спустя шесть лет произошло её поглощение компанией EMC, заплатившей тогда 625 млн долл. Частью Dell она стала после покупки той EMC в 2016 году за рекордную сумму для одиночного поглощения — 67 млрд долл.

Свою часть специальных дивидендов Dell планирует использовать для погашения части 32-миллиардного долга, оставшегося от покупки EMC. Компания надеется, что сокращение долга и упрощенная структура капитала позволят ей участвовать в ключевых индексах фондового рынка, таких как S&P 500, а также помогут получить более высокие инвестиционные рейтинги.

К моменту отделения от Dell капитализация VMware превысила 63 млрд долл., увеличившись, таким образом, в 100 раз с 2004 года благодаря тому, что компания вышла в лидеры рынка программного обеспечения для управления облачной инфраструктурой и датацентрами. VMware имеет прочные позиции и в других частях ИТ-рынка, включая прибыльный сегмент кибербезопасности.

Разделившись, Dell и VMware продолжат совместную работу по «разработке критически важных решений и согласованию продаж и маркетинговой деятельности».

В прошлом месяце Dell расширила свой портфель периферийных вычислений серией VxRail Satellite Nodes. Эти системы, разработанные вместе с VMware, демонстрируют, насколько важную роль будет отводиться партнёрству в соответствующих дорожных картах двух компаний после их разделения.

VMware заявила, что продолжит работу с отделом финансовых услуг Dell, помогая клиентам финансировать их проекты цифровой трансформации. Dell занимает важное место и в стратегии продаж VMware. Канальные продажи Dell составили около 35% выручки VMware в 2021 финансовом году.

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