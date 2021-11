Red Hat расширяет возможности разработчиков на платформе OpenShift

3 ноября 2021 г., 14:45

Компания Red Hat анонсировала серию обновлений линейки инструментов и программ для разработчиков. Эти обновления повышают продуктивность, безопасность и масштабируемость при создании приложения для Red Hat OpenShift, ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративной класса. Обновленные инструменты, включая Red Hat OpenShift Pipelines, Red Hat OpenShift GitOps и Red Hat build of Quarkus, а также новые учебные ресурсы на портале Kube by Example помогут упростить и улучшить процессы создания, автоматизации и развертывания приложений в гибридных мультиоблачных средах.

По данным опроса, проведенного фирмой Stack Overflow в 2021 г., Kubernetes и Git сегодня представляют собой два наиболее востребованных инструмента в среде разработчиков. Kubernetes является ведущей платформой оркестрации контейнеров и де-факто стандартом автоматизации процессов развертывания и управления облачными приложениями в продакшн-средах. В сочетании с такими инструментами, как облачная система непрерывной интеграции и доставки OpenShift Pipelines и продвинутый инструментарий версионирования OpenShift GitOps, OpenShift предлагает разработчикам мощный и надежный базис для повышения гибкости на всем протяжении жизненного цикла приложений.

Появившиеся в новых версиях OpenShift GitOps и OpenShift Pipelines возможности помогают упростить и улучшить работу разработчиков. OpenShift Pipelines еще глубже встраивается в жизненный цикл разработки ПО, автоматизируя применение обновлений во всех средах. Сюда же входит и более глубокая интеграция с СПО-проектом Tekton с использованием вебхуков для запуска конвейеров при наступлении заданных событий git, таких как push в репозиторий или слияния pull request. OpenShift Pipelines теперь верифицирован для работы в полностью управляемых средах (Red Hat OpenShift Service on AWS и Red Hat OpenShift Dedicated). А консоль OpenShift благодаря интеграции с TektonHub позволяет разработчикам проще задействовать в конвейерах задачи, реализованные сообществом.

OpenShift GitOps помогает повысить безопасность кода за счет практик, касающихся того, где, как и когда можно вносить обновления через Git. В частности, это позволяет усилить безопасность, упростить настройку мультитенантных конфигураций и использовать учетные данные OpenShift для входа в ArgoCD.

Проект с открытым кодом Quarkus предлагает разработчикам мощные возможности для построения новых и доработки имеющихся приложений Java и Spring для современного мира повсеместного Kubernetes.

Используя уникальный процесс загрузки во время компиляции и тесную интеграцию с OpenShift, разновидность Quarkus от Red Hat предлагает возможности продакшн-уровня для построения облачных приложений. В новой версии этого продукта появился ряд функций, помогающих повысить продуктивность разработчиков, таких как:

Непрерывное тестирование – дает практически мгновенную обратную связь при правке кода, значительно повышая продуктивность разработчиков;

Новый интерфейс командной строки Quarkus – избавляет от необходимости пользоваться командами Gradle или Maven, сокращая время выполнения типовых операций и обеспечивая больше строгости и единства в работе;

Обновленный UI разработчика – визуальное представление расширений и документации, объектов REST endpoints, CDI beans и т.д.;

Новые девелоперские сервисы – автоматически создают, настраивают и подключают популярные БД, очереди сообщений и другие компоненты к приложениям по мере их разработки.

Созданный как Kubernetes-фреймворк для разработки быстрых и легковесных приложений, Quarkus отлично подходит для написания функций serverless. В новой версии Quarkus появилась интеграция с Funqy API (обеспечивает перенос функций между провайдерами serverless) и СПО-проектом Knative, который дополняет Kubernetes компонентами для развертывания, исполнения и управления облачными приложениями serverless (обе эти интеграции пока доступны в виде tech preview).

Другой точкой приложения усилий в новой версии Red Hat OpenShift Serverless стала безопасность, в частности появилось шифрование данных в процессе передачи с помощью OpenShift Service Mesh. Кроме того, за счет использования Kubernetes-оператора установка теперь выполняется всего за один клик. Помимо стандартной для Knative CLI-команды kn, развертывания и топологии serverless теперь также могут создаваться с помощью улучшающий опыта разработчика консоли OpenShift DevConsole.

Созданный Red Hat бесплатный портал онлайн-обучения Kube by Example предлагает разработчикам и специалистам эксплуатации ИТ-систем возможность изучить Kubernetes на практике в удобном для себя режиме. Здесь есть курсы по всему спектру связанных с Kubernetes технологий, от начальных базовых знаний до более сложных тем, включая три новых учебных трека, анонсированные на этой неделе: «ИИ и машинное обучение на платформе Kubernetes», «Миграция на Kubernetes» и «Операторы с Helm, Ansible и Go».

