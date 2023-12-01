Виторг UiPath у ІІІ кв. зріс на 24% до 326 мільйонів доларів

1 декабря 2023 г., 11:45

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UiPath, що займається розробкою програмного забезпечення для автоматизації бізнесу (RPA) повідомила про прибуток і виторг за третій квартал, які перевершили очікування Уолл-стріт.



Прибуток до вирахування певних витрат склав 12 центів на акцію, аналітики прогнозували лише сім центів.



Виторг зріс на 24% порівняно з минулим роком, до 326 мільйонів доларів, що перевищило як власний прогноз компанії в діапазоні від 313 до 318 мільйонів доларів, так і консенсус-прогноз аналітиків у 316 мільйонів доларів.



Загалом, чистий збиток UiPath склав 31,5 мільйона доларів, що майже у двічі менше, ніж рік тому - 57,7 мільйона доларів. Акції компанії зросли більш ніж на 12% під час розширеної торгової сесії, після того, як раніше вдень вони залишалися на одному рівні.



Компанія вважається лідером на ринку RPA. Її програмне забезпечення допомагає компаніям зменшити витрати та операційні помилки, автоматизуючи багато повторюваних робочих завдань, таких як введення даних. Платформа працює на основі моделей штучного інтелекту, які вивчають, як працівники виконують типові завдання у своїх бізнес-додатках. Ці моделі потім створюють програмних «роботів», які можуть повторювати ці робочі процеси, що означає, що їх більше не потрібно виконувати вручну.



Компанія планує продажі на рівні від 381 до 386 мільйонів доларів на завершальний квартал 2023, що трохи перевищує консенсус-оцінку Уолл-стріт у 383 мільйони доларів. UiPath також прогнозує, що ARR досягне від 1,45 до 1,455 мільярда доларів, що також трохи випереджає прогноз Уолл-стріт на рівні 1,43 мільярда доларів.

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