Canalys прогнозує, що світовий ринок ПК зросте на 8% у 2024 році

1 декабря 2023 г., 10:45

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Згідно з останніми прогнозами Canalys, світові поставки ПК знаходяться на межі відновлення після семи кварталів спаду поспіль. Очікується, що в четвертому кварталі 2023 року ринок повернеться до зростання на рівні 5%, чому сприятиме активний сезон відпусток і поліпшення макроекономічного середовища.



Забігаючи наперед Canalys прогнозує, що за весь 2024 рік поставки досягнуть 267 мільйонів пристроїв, що на 8% більше, ніж у цьому році, як очікується. Завдяки побічним факторам, зокрема циклу оновлення Windows і появі пристроїв зі штучним інтелектом і маніпуляторами на базі технології Arm.



«Світовий ринок ПК перебуває на шляху відновлення і до наступного року повернеться до рівня поставок 2019 року, - зазначає аналітик Canalys Бен Йех (Ben Yeh). - Вплив штучного інтелекту на індустрію персональних комп’ютерів буде значним, оскільки провідні гравці серед OEM-виробників, виробників процесорів і постачальників операційних систем зосередяться на випуску нових моделей з підтримкою АІ у 2024 році. Ці ініціативи сприятимуть відновленню попиту, особливо в комерційному секторі. Очікується, що у 2024 році загальна частка поставок ПК зі штучним інтелектом становитиме близько 19%. Сюди входять усі продукти Mac серії M, а також нові пропозиції, які очікуються в екосистемі Windows. Однак у міру того, як з’являються все більш привабливі варіанти використання і функціональність АІ стає очікуваною функцією, Canalys прогнозує швидке нарощування темпів розробки і впровадження ПК зі штучним інтелектом».



«Після тривалого періоду відкладених закупівель комерційний сегмент готовий до стрибка попиту у 2024 році, - заявив головний аналітик Canalys Ішан Датт (Ishan Dutt). - Настрої каналів збуту щодо бізнес-показників ПК у наступному році позитивні: 47% опитаних у листопаді партнерів очікують, що їхні поставки ПК на базі Windows зростуть на 10% або більше наступного року. Малий та середній бізнес (SMB) розглядається як перспективний ринок, оскільки нещодавні макроекономічні труднощі мали пропорційно більший вплив на їхню здатність виділяти кошти на закупівлю ПК протягом останніх кількох кварталів. Наступного року також очікується поширення ПК на базі процесорів Arm, в основному завдяки чіпу X Elite від Qualcomm. Хоча спочатку споживання, ймовірно, буде стриманим, особливо в комерційних умовах, здатність забезпечити покращення енергоефективності та часу автономної роботи стане перевагою для пропозицій, які партнери зможуть запропонувати своїм клієнтам».

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