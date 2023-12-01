Український кондитерській дім з 3,5 тис. працівників планує завдяки цифровізації збільшити об’єм виробництва

1 декабря 2023 г., 12:35

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Кондитерський дім «Вацак» поставив перед собою амбітне завдання – шляхом оптимізації виробничих процесів і запровадження сучасних IT-підходів з управління бізнес-процесами – збільшити об’єм виробництва продукції на наявних потужностях. І одночасно досягти балансу: підвищити продуктивність і зменшити кількість робочих годин працівників зі збереженням їхньої гарантованої оплати праці.

«Вацак» має парк сучасного обладнання на виробничих майданчиках та професійний, вмотивований персонал. Побудову цифрової системи управління бізнес-процесами, яка дозволила б розкритися на повну потужність наявному промисловому і ресурсному потенціалу – вирішили робити в партнерстві з командою IT-Enterprise.

Під час проєкту заплановано впровадження програмних рішень на базі no-code/low-сode платформи IT-Enterprise, які оптимізують бізнес-процеси компанії «Вацак» – п’яти виробничих майданчиків компанії та центральної керівної компанії.

В рамках цього етапу цифровізації заплановано впровадити рішення в напрямках: опрацювання вхідних замовлень клієнтів із деталізацією по регіонах, мережах, замовниках; планування продажів; управління запасами й закупівлями; управління логістикою; калькулювання планової та фактичної собівартості.

На ключовому виробничому майданчику компанії, що продукує понад 40 тис. тортів щоденно, заплановано впровадити проєкт управління виробництвом в концепції розумної фабрики Smart Factory в Industry 4.0. Мета цього кроку – досягти максимальної продуктивності виробництва зі збереженням максимальної гнучкості виробництва.

Проєкт розумної фабрики Smart Factory об'єднує автоматизовані системи управління технологічними та виробничими процесами, як-от: синхронне (вдосконалене) планування виробництва (APS, Advanced Planning and Scheduling) і управління виробничими процесами (MES, Manufacturing Execution System). А також IIoT-підхід, що забезпечує взаємодію між «обладнанням – IT-системою – людиною».

Кондитерській дім «Вацак» – один з найбільших виробників тортів і солодощів. Наразі він має п’ять виробничих майданчиків, три філії, понад 3,5 тис. працівників, власну роздрібну мережу з 1 тис. магазинів по Україні та за її межами й дистрибуцію з найбільшими національними торговельними мережами.

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