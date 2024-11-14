Виторг Cisco за квартал впав на 6% до 13,84 млрд дол.

14 ноября 2024 г., 17:25

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Cisco повідомила про зниження доходів четвертий квартал поспіль, навіть незважаючи на те, що результати перевершили очікування аналітиків.

Виторг Cisco за квартал, що закінчився 26 жовтня, впав на 6% до 13,84 мільярда доларів (з 14,7 мільярдів доларів роком раніше)

Чистий прибуток знизився до 2,71 млрд доларів, або 68 центів на акцію, з 3,64 млрд доларів, або 89 центів на акцію, в тому ж кварталі минулого року.

Дохід від мережевих послуг впав на 23% до 6,75 млрд доларів, що трохи нижче консенсус-прогнозу аналітиків у 6,8 млрд доларів.

Виторг від систем безпеки подвоївся до 2,02 мільярда доларів, що перевищило консенсус-прогноз в 1,93 мільярда доларів.

Дохід Cisco від рішень для співпраці склав 1,09 мільярда доларів, що трохи нижче консенсус-оцінки в 1,04 мільярда доларів.

Генеральний директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) заявив під час телефонного дзвінка в середу, що замовлення від великих клієнтів на інфраструктуру штучного інтелекту в цьому кварталі перевищили 300 мільйонів доларів. «Ми здобули більше перемог у розробці і залишаємося впевненими, що перевищимо нашу цільову планку в 1 мільярд доларів замовлень на АІ в цьому фінансовому році від клієнтів», - зазначив він.

Cisco анонсувала обладнання, що містить графічні процесори Nvidia, які широко використовуються для навчання моделей AI, сказав Роббінс. «З часом ви побачите, що ми будемо підтримувати інші графічні процесори, як того вимагатиме ринок, - сказав він. - Але це партнерство все ще йде добре. Ще рано. І я думаю, що 2025 рік - це час, коли ми почнемо бачити реальне розгортання деяких з цих технологій на підприємствах».

Наразі підприємства оновлюють інфраструктуру центрів обробки даних, щоб підготуватися до AI і широкого розгортання додатків зі штучним інтелектом, сказав Роббінс.

Урядові установи США відклали угоди з Cisco, але не відмовилися від них взагалі. За словами Скотта Херрена (Scott Herren), фінансового директора Cisco, Закон про фіскальну відповідальність 2023 року, який набув чинності в червні минулого року, обмежив державні витрати США. За словами Херрена, оскільки республіканці готові контролювати Білий дім і обидві палати Конгресу, він очікує, що «бюджет буде прийнятий відносно скоро».

Cisco підвищила свій річний прогноз до $3,60-3,66 скоригованого прибутку на акцію при виручці від 55,3 млрд до 56,3 млрд доларів, в порівнянні з попереднім прогнозом в $3,52-3,58 прибутку на акцію і виручкою від 55 млрд до 56,2 млрд доларів.

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