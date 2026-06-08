Легендарний день в історії ПК

8 июня 2026 г., 17:15

+44

голоса Tweet

Рівно 48 років тому - 8 червня 1978 року - народився процесор, який, мабуть, можна назвати найважливішим в історії персональних комп'ютерів. Саме цього дня світ побачив 16-бітний Intel 8086, який дав старт архітектурі x86. На цій архітектурі й досі, майже пів століття потому, працює абсолютна більшість десктопів та ноутбуків.

Але найіронічніше в цій історії те, що чип 8086 взагалі створювався як тимчасове рішення, така собі «затичка» на ринку!

На розробку Intel 8086 пішло 18 місяців. Чому Intel так поспішала? Річ у тім, що амбітний, революційний і створюваний з чистого аркуша 32-бітний проєкт компанії під назвою iAPX 432 капітально затримувався. Поки головна команда гартувала надскладну архітектуру, конкуренти з Motorola та Zilog уже дихали в спину зі своїми 16-бітними чипами.

Тоді Intel зібрала команду з чотирьох інженерів та 12 пакувальників топології під керівництвом Стівена П. Морса (Stephen P. Morse) із завданням: терміново зробити хоч щось практичне і конкурентоспроможне прямо зараз. Що в результаті? Проєкт iAPX 432 таки доповз до релізу у 1981 році, але виявився занадто дорогим, складним і фатально повільним, через що швидко помер. А от «тимчасовий» 8086 став легендою.

Intel 8086 позиціонувався як перший чесний 16-бітний процесор компанії. При цьому він зберіг зворотну сумісність зі старими 8-бітними процесорами Intel (8008, 8080 та 8085), що дуже полегшило життя програмістам. Серед крутих фішок на той час - поява мікрокоду для інструкцій множення та ділення на рівні мови асемблера.

Якщо зазирнути під кришку цього кремнієвого дива, ми знайдемо близько 20 000 транзисторів (якщо рахувати разом із ROM та PLA — 29 277) на базі техпроцесу HMOS (High performance MOS), який Intel спочатку розробила для швидкої статичної пам'яті RAM.

Розмір кристала - 33 мм² у 40-піновому корпусі.

Мінімальний розмір елемента - 3,2 мкм.

Тактова частота за роки випуску коливалася від 5 до 10 МГц.

Хоча 8086-й заклав фундамент, справжнім серцем першого культового IBM PC (1981) став його трохи спрощений варіант - процесор Intel 8088.

А далі прямі наступники в особі 80286, 80386 та 80486 очолили так званий альянс Wintel (Windows + Intel). Вони зробили концепцію «IBM PC-сумісного комп'ютера» стандартом за замовчуванням для роботи, домашнього використання та, звісно ж, для комп'ютерних ігор. У середині 90-х естафету перехопив бренд Pentium, але всередині це була все та ж перевірена архітектура x86.

На сорокову річницю чипа у 2018 році Intel випустила ювілейний лімітований процесор Core i7-8086K. Логічно припустити, що у 2028 році, на 50-річчя архітектури, нас чекає ще один крутий триб'ют.

Сьогодні, у 2026 році, спостерігати за ринком процесорів цікаво як ніколи. Чи зможе Arm посунути домінування x86 на ринку Windows-ПК у найближчі пару років? Ми вже бачили спроби від Qualcomm та MediaTek потіснити Intel та AMD, але успіх був досить скромним.

Проте ситуація змінюється. Буквально днями на Computex 2026 було дуже багато галасу навколо суперчипа Nvidia RTX Spark - потужної Arm-платформи, створеної для того, щоб трансформувати Windows 11 в операційну систему для автономних AI-агентів.

Як думаєте, якщо ми озирнемося назад роки через два, чи зможуть Nvidia та її партнери остаточно переломити хід цієї 50-річної x86-війни на свою користь?

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI