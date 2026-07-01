IDC визначила Schneider Electric лідером серед постачальників додатків для обліку та управління викидами вуглецю 

1 июля 2026 г., 18:29

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Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, оголосив про те, що компанія увійшла до категорії «Лідери» (Leaders) у звіті IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2026 Vendor Assessment (Світовий ринок додатків для обліку та управління викидами вуглецю 2026: оцінка постачальників).





У межах дослідження було оцінено 17 глобальних постачальників за їхніми можливостями та стратегією розвитку.





IDC MarketScape відзначив такі ключові переваги компанії:





AI-native архітектура: Платформа (Resource Advisor+), що працює на базі АІ-агента Sera від Schneider Electric, автоматизує процеси вилучення та нормалізації даних, картографування факторів викидів, підготовки чернеток звітності та процесів відповідності вимогам директиви CSRD. Водночас вона підтримує взаємодію з постачальниками та сценарний аналіз.





Внутрішня інтеграція платформи: Розробка платформи (Resource Advisor+) силами самої компанії забезпечує безперешкодний потік даних та сумісність між продуктами. Це дозволяє обмінюватися контекстом, аналітичними висновками та діями як у межах самої платформи, так і в межах усього підприємства клієнта.





Resource Advisor+ - це розроблена на базі AI-native архітектури платформа для управління енергоспоживанням та сталим розвитком від SE Advisory Services, глобального консалтингового підрозділу Schneider Electric. Запущена на початку 2026 року, вона об'єднує енергетичні дані, облік вуглецю, взаємодію з постачальниками та звітність у єдиному середовищі. Платформа побудована на принципах відповідального АІ (Responsible AI), де пріоритетом є ефективне та оптимально масштабоване розгортання.





Ефективність Resource Advisor+ підкріплена роботою спеціалізованих команд із надання послуг SE Advisory Services, які об'єднують понад 4 000 консультантів по всьому світу та більш ніж 17 000 фахівців у різних бізнес-підрозділах Schneider Electric. Таке поєднання програмного забезпечення та експертного консалтингу є основою того, як саме SE Advisory Services допомагає клієнтам переходити від декларації цілей сталого розвитку до реального вимірюваного прогресу.





Можливості платформи у сфері ланцюгів постачання спроектовані навколо взаємодії з постачальниками, їхнього навчання та дій із декарбонізації. Постачальники отримують підтримку через структурований збір даних, бенчмаркінг та відстеження прогресу за допомогою прозорої моделі зрілості, яка спрямовує їх до конкретних наступних кроків. Цільові навчальні модулі містять вбудовані алгоритми для запуску проектів із декарбонізації або зв'язку з експертними командами.





Завдяки таким флагманським ініціативам SE Advisory Services із декарбонізації ланцюгів постачання, як програми Energize та Catalyze, постачальники отримують допомогу в доступі до відновлюваної енергії, масштабному зниженні викидів та прискоренні прогресу на шляху до науково обґрунтованих цілей (science-based targets), забезпечуючи при цьому вимірювану цінність для бізнесу.

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