Дякую, Fable, що ти з нами! Реальний тест-драйв

3 июля 2026 г., 22:25

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Fable 5 - це, без сумніву, найтоповіша модель на сьогодні. Нарешті з неї зняли обмеження і вже приблизно добу я ганяю її для своїх задач.





Особливо гарно для неї підходять складні задачі, наприклад, покращення існуючих проєктів, аудит безпеки і тому подібне.





Але сьогодні я схоже вирішив проблему зі своїм комп’ютером, яка мене діставала кілька тижнів. У мене дуже потужний топовий по характеристикам лептоп, але останнім часом почав сильно лагати під час навантаження. Я грішив на перегрів, чистив від пилу, покращував охолодження, але навіть кондиціонер в кімнаті ситуацію не покращив. Збирався вже купувати новий, бо мені критично щоб не лагало під час занять і стрімів.





Але вирішив спробувати з Fable, дав йому у Claude Code повний доступ до системи, описав проблему і попросив вирішити. Він запустив купу сабагентів, проаналізував купу логів, робив навантажувальне тестування, визначив нерівномірне навантаження на USB контроллери, дав поради як перепідключити обладнання, але найголовніше - ідентифікував другорядний драйвер від Intel, який був причиною проблем. Після того як я його відключив, проблема зникла, поганяв комп’ютер в тих сценаріях, де проблема виникала, і тепер її немає.





Дякую, Fable, що ти з нами!

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